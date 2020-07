Dior, è l'ora dei vip: da Ferragni a D&G

Ultimo aggiornamento: 09:50

E comunque, giusto per ricordarvelo, stiamo parlando di Dior . Separata dal Supremo solo per un'insignificante consonante finale, Maison che ha disegnato vestiti pure per Marlene Dietrich e Ava Gardner, tanto per non parlare di altre due creature contigue alla numinosità può quindi importargli qualcosa dei vostri borborigmi sulle facciate barocche nascoste dalle luminarie, sulla sacralità di piazza Duomo presuntivamente violata, sull'odeur de pieds che avvolge la stanza da letto salentina di uno dei macchinisti quando si toglie le scarpe, sull'unghia incarnita e non opportunamente curata del regista dello show? Oggettivamente, pure a voler prendere per buone le molteplici obiezioni, la risposta è una sola: no.Ed infatti la sfilata per la cruise collection 2021 del brand francese più amato da Bernard Arnault, mercoledì prossimo, si farà. E sarà superba, nonostante le porte chiuse, i mugugni e i rosicamenti: 22 minuti di autentica magnificenza scenografica, coreografica e via discorrendo, che farà girare il nome di Lecce nel mondo, perché gli oltre sessanta milioni di follower spalmati sui social della Maison potranno ammirare la sfilata in streaming; e tutti i giornalisti di moda del pianeta ne parleranno, perché Dior è così, ecumenica nella sua fashionability (inventiamo anche una parola al riguardo, và). Basta? E poi, scusate: un evento che muoverà di sicuro l'inossidabile duo Ferragnez (alias, per i poco addentro alle questioni di gossip, Chiara Ferragni e Fedez, quest'ultimo a quanto pare in passerella); e poi, ancora, la bella Bella Hadid - all'anagrafe Isabella Khair Hadid, supermodella statunitense e poi gli italianissimi Domenico Dolce e Stefano Gabbana, colleghi di haute couture della nostra Maria Grazia Chiuri. Ed infine, tanto per dar retta ai rumors della vigilia, la divina e statuaria Charlize Theron (forse), all'inizio dell'affaire Dior prevista a Lecce in contrapposizione all'altra divina Angelina Jolie (forse scoraggiata dalla trasferta italiana dai tramestii del Covid); l'ineffabile corsaro Johnny Depp (sì, ragazze, danno per presente pure lui, in piazza Duomo, ma non spingete). E chissà quanti altri vip meno evidenti dei suddetti, ma altrettanto importanti e significativi per le sorti della nostra città e del nostro territorio, che dopo gli stenti turistici di quest'anno dovranno necessariamente rifarsi con il pienone degli stranieri il prossimo anno.Insomma, vi siete capacitati del fatto che si tratta un'occasione più unica che rara per promuovere la bellezza del Salento, e che putti e mascheroni barocchi non se ne avranno a male se dovranno convivere per qualche ora con le luminarie dei fratelli Parisi di Taurisano (cui pare che in questi ultimi giorni fischino parecchio le orecchie)? Fatevene tutti una ragione, quindi: sarà uno spettacolo unico nonostante i ghirigori barocchi in ombra, Johnny Depp verrà e nessuno potrà ammirarlo, e a proposito: un Maalox per me, grazie.© RIPRODUZIONE RISERVATA