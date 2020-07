Dior a Lecce: il grande giorno

Immaginate di potervi mettere comodi dai terrazzini privati delle abitazioni che si affacciano su Piazza Duomo per assistere indisturbati al défilé a porte chiuse griffato Christian Dior.

Avete messo a fuoco? Ecco. Soltanto pochissimi eletti avranno la fortuna (oggi alle 20.45) di gustarsi questo spettacolo esclusivo tra le meraviglie monumentali del barocco leccese. Due, tre abitazioni che dalle loro finestre e balconcini guardano alla Cattedrale. Una fortuna già nei giorni normali, diciamo così. Una doppia, tripla fortuna nella giornata di oggi. Perché loro - gli invitati sulle terrazze - sarà l'unico pubblico che assisterà alla sfilata della maison francese che per la prima volta ha scelto l'Italia (e ha scelto Lecce) per presentare la sua nuova collezione. Per il resto, tutti fuori. Niente pubblico (colpa del Covid), niente giornalisti, niente fotografi. Nessun accredito per la stampa che non potrà seguire l'evento (soprattutto le segretissime prove di ieri) e dovrà attendere domani sera, a luminarie spente, un comunicato di resoconto e qualche scatto.

Tutto ciò premesso, facile capire la corsa per conquistare un posto in terrazza per poter dire: io c'ero. Schedato dalla Digos, ma c'ero.

Sono contate sul palmo di una mano le abitazioni che si affacciano direttamente sulla passerella, che questa sera verrà calcata dalle top model del famoso stilista francese per la presentazione della sua Cruise collection 2021.

Parenti e amici dei proprietari di queste dimore incastonate nella storia potranno osservare dall'alto i protagonisti di una serata unica e senza precedenti. E allora anche loro, per una sera, si sentiranno dei vip tra i vip. Invitati ufficiosi tra gli ospiti ufficiali di una sera di mezza estate che profuma di alta moda.

La storia e la sacralità si fonderanno con il glamour per riverberarsi negli occhi di un manipolo di comuni mortali catapultati improvvisamente nel mondo delle star. Tutto gratis e senza raccomandazioni (se non al proprietario delle dimore, s'intende). Sì, avete ben compreso. Una sfilata blindatissima con vista panoramica sulle teste famose di ospiti d'eccezione come Charlize Theron, Bella Hadid, Chiara Ferragni, Fedez, Dolce & Gabbana e magari Johnny Depp.

«Siamo lieti di ospitare amici e parenti per assistere ad un evento di livello internazionale - spiega Elisa Riezzo, proprietaria di una tra le case principali che affacciano in Piazza Duomo -. Ci muniremo di binocoli e cannocchiali per vedere da vicino gli abiti della nuova collezione di Dior e i volti delle star presenti durante il fashion-show. Insieme ai miei familiari abbiamo vissuto in prima persona la professionalità e la scrupolosità dell'organizzazione di un marchio conosciuto in tutto il mondo».

Sono state severamente vietate foto e video di ogni sorta. Tutto top secret sino al via dell'evento trasmesso online su dior.com e sui canali social della maison di moda francese, che sono seguiti da oltre sessanta milioni di persone.

«C'è stato molto rigore per la realizzazione di questa manifestazione - prosegue la signora Riezzo -. Il terrazzo principale della mia abitazione verrà occupato da una parte dello staff di Dior, che avrà il compito di controllare e supervisionare l'evento affinché tutto proceda secondo i programmi. Noi altri ci posizioneremo sul terrazzino sottostante per goderci lo spettacolo, ma saremo tutti controllati a vista».

Ma il perfezionismo dell'organizzazione è andato anche oltre: «Abbiamo dovuto dare le generalità dei nostri invitati alla Digos, che sta lavorando a stretto contatto con gli organizzatori dell'evento - conclude -. Il tutto è stato progettato e messo a punto per evitare il rischio di attentati o di essere derubati, perché in zona sono custoditi abiti e creazioni di grosso valore. Noi tutti dovremo giustamente rispettare le regole». In cambio il privilegio di assistere ad una sfilata a cui il Covid ha tolto il pubblico. Un pubblico che scalpitava per essere tra i selezionatissimi ospiti dell'evento, che da mesi faceva pressing e smuoveva ogni conoscenza per essere tra i prescelti e che ora dovrà accontentarsi della diretta web. Come tutti gli altri. Sempre che non abbia un amico con terrazza su Piazza Duomo.

