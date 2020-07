"Dio è morto", scritta spray sulla porta della chiesa dell'Immacolata. Lo sdegno e la denuncia del sindaco alle forze dell'ordine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sdegno a Taviano per la scritta notata stamane su uno dei portoni della Chiesa dell'Immacolata in pieno centro cittadino. "Dio è morto": scarabocchiato con lo spray bianco da qualche vandalo, un gesto che ha subito provocato la reazione del sindaco Giuseppe Tanini. «Esprimo ferma condanna - dice - per tali riprovevoli atti che offendono non solo la sensibilità religiosa, ma anche la coscienza civile di tutti i cittadini. Ho provveduto da subito a segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine e sono già in corso le indagini per individuare e sanzionare i responsabili».Poi aggiunge: «Intanto è già in fase di gara il progetto di videosorveglianza che ci permetterà un monitoraggio capillare di tutto il territorio comunale al fine anche di arginare tali gesti assai turpi e di inqualificabile viltà». Le indagini dei carabinieri della locale stazione sono in corso con l'obiettivo di individuare il responsabile o i responsabili, sperano che qualche circuito di videosorveglianza piazzato nella zona possa aver catturato qualche immagine utile.