Diktat Prima Lecce sul Patto di Salvemini: «Cambi o tutti a casa»

«O cambi la delibera o salta tutto». Punto. Firmato Antonio Finamore, capogruppo di Prima Lecce a Palazzo Carafa. Destinatario il sindaco Carlo Salvemini. Il diktat - un altro, l'ennesimo in questo tira e molla che dura da tempo - giunge a tre giorni dal movimentato Consiglio comunale nel quale il sindaco ha rischiato di non avere i numeri (per colpa, anche e soprattutto, di Prima Lecce) per approvare il piano anti-dissesto del Comune e a poche ore dall'intervista rilasciata dallo stesso Salvemini a Quotidiano con cui invitava il gruppo consiliare a fare chiarezza sgomberando il campo una volta per tutte da dubbi e perplessità e rinnovando il Patto per Lecce. «Chiedo solo un'assunzione di responsabilità e una lealtà sincera su ciò che si può fare insieme», aveva detto il primo cittadino.Ebbene, la chiarezza è arrivata. Ma, a sentire Finamore, è un pugno nello stomaco per Salvemini e per la sua amministrazione. Il pomo della discordia resta il provvedimento sui riequilibri di bilancio venerdì dal Consiglio. «E' un piano lacrime e sangue afferma Finamore - non è una manovrina come qualcuno l'ha ribattezzata, ma una manovrona che mette in difficoltà i dipendenti dell'ente e tutti i cittadini leccesi».E, allora, delle due l'una: «O Salvemini rifà la delibera oppure salta l'accordo che abbiamo sottoscritto». Cioè, l'ormai celebre e chiacchierato Patto per Lecce. «Anche perché fa sapere il capogruppo di Prima Lecce di quell'intesa, a differenza di quello che dice il sindaco, sono stati solo sfiorati due punti su dieci».Posizione condivisa «dall'intero gruppo consiliare», tiene a precisare Finamore, quasi a voler allontanare le voci di presunte diversità di vedute con Paola Gigante, assente venerdì in Consiglio e che alcuni continuano a dare allineata con Salvemini. Insomma, secondo Finamore siamo arrivati agli sgoccioli di un rapporto tormentato che ha tenuto in vita l'amministrazione Salvemini. «Inutile andare avanti ripete Finamore Un vaso rotto non può essere incollato ogni volta alla bell'e meglio perché non fa bene alla città».Uno strappo definitivo? Prima Lecce lascia aperto uno spiraglio legato alla possibilità di rivedere, o meglio, «di rifare la delibera» sul riequilibrio dei disastrati conti di Palazzo Carafa. E allora ecco che vengono a galla vecchie ruggini, mai digerite completamente.«Salvemini - aggiunge Finamore - ha da sempre avuto un atteggiamento rigido. Continua a prendere decisioni in solitaria senza mai coinvolgere il nostro gruppo consiliare. E poi lo confermo: il Comune mi sembra un manicomio, ognuno si fa i fatti propri e noi ci sentiamo ai margini. Eppure noi non abbiamo mai chiesto nulla, né presidenze di commissioni, né assessorati, nessuna poltrona o poltroncina, ma solo e soltanto di essere coinvolti nelle scelte. Così non è stato. Ci dicevano come votare e basta. Troppo facile impallinare noi tre e andare avanti, ma siamo noi ad aver mantenuto in vita questa maggioranza».Ma fino a quando? Le strade tra Salvemini e Prima Lecce potrebbero dividersi. Senza ripensamenti. Non un semplice «incidente di percorso» come auspicava nell'intervista a Quotidiano lo stesso Salvemini, ma una rottura vera e propria. O almeno così sembra.L'altra spina risponde al nome di Massimo Fragola, consigliere di Andare Oltre e «assente ingiustificato», secondo il primo cittadino, nella seduta consiliare di tre giorni fa. «Nessun pregiudizio da parte mia - ha detto il sindaco - a patto che Fragola si riconosca e voglia essere un protagonista in questa amministrazione».Sull'altra sponda, quella del centrodestra, si preferisce attendere gli sviluppi. Soprattutto per scelta strategica. Ma è lo stesso Finamore a togliersi qualche sassolino dalla scarpa tirando in ballo i consiglieri di opposizione: «Ci hanno chiamato traditori. Bene, ora vedremo chi stava bluffando e chi invece stava lavorando per far saltare il banco, scopriremo finalmente chi è leale e chi no». Con tanto di riferimento, neanche tanto velato, a chi finora non è uscito allo scoperto.Intanto, Antonio Mazzotta, segretario cittadino di Fratelli d'Italia, invoca le dimissioni del sindaco Salvemini: «E' una scelta stalinista quella di una stretta lacrime e sangue: i suoi concittadini saranno costretti ad un ulteriore esborso di denaro, dirigenti e dipendenti a pesanti sacrifici. Bene farebbe il sindaco a prendere seriamente in considerazione le dimissioni senza farne solo un annuncio».