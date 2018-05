Differenziata: vigili in borghese per "pizzicare" i trasgressori: 20 verbali in poche ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Lotta dura ai trasgressori che abbandonano i rifiuti senza differenziare. Nella sola Via Orvieto, dalla Sezione Ambiente della Polizia Locale sono stati elevti 20 verbali per abbandono di rifiuti misti nei cassonetti di prossimità.La Polizia Locale di Lecce ha pattugliato in abiti civili la strada per la quale negli ultimi giorni erano pervenute numerose segnalazioni a mezzo mail. Sul posto sono stati verbalizzati 7 residenti, colti in flagranza e, peraltro, in orari diversi da quelli consentiti. I bustoni neri contenenti rifiuti miscelati sono stati aperti sul momento per la verifica del tipo di frazione conferita.Il personale in servizio ha inoltre provveduto all' apertura dei bustoni già presenti in loco riscontrando evidenti elementi di riconducibilità ai responsabili ai quali sarà notificato il relativo verbale di violazione amministrativa. Fatta eccezione per n. 2 attività commerciali, i trasgressori risultano residenti nella stessa Via Orvieto o vie attigue. In totale sono state accettate 20 violazioni alla suddetta ordinanza in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.Stessi controlli sono avvenuti nella marina di San Cataldo in Via Amalfi con ritrovamento di elementi di riconducibilità. Nella stessa marina, nei pressi di un supermercato, una cittadina è stata sorpresa sull'atto di gettare in strada uno scontrino fiscale prima appallottolato.