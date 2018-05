Diciottenne aggredito, presi i tre picchiatori: avevano già colpito un anno fa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NARDO' - Un'indagine lampo ha portato all'arresto dei tre aggressori che il 30 aprile scorso hanno preso di mira un diciottenne neretino mandandolo in ospedale con un pestaggio in piena regola. Si tratta di un gruppo di coetanei del ragazzo, già noto alle forze dell'ordine per un episodio analogo avvenuto circa un anno fa ai danni di un altro giovane del posto. Un episodio inquietante, ancor più per il fatto che resta anche poco chiaro il motivo dell'aggressione, avvenuta nelle tradine del centro storico neretino affollato del sabato sera. Secondo i racconti il ragazzo stava parlando con alcuni amici quando il gruppetto lo avrebbe preso di mira con insulti e schiaffi, fino a passare ai pugni e ai calci in una stradina.Quando la Polizia è arrivata, avvisata dai presenti, il giovane era stato colpito senza pietà tanto da rompergli un dente e provocargli numrosi liviti. Dell'aggressione sono accusati: C. M. (18anni) P. G. (19 anni) e D. A. (18), tutti di Nardò. Nel nosocomio di Copertino, dove il ragazzo è stato ricoverato gli è stato riscontrato un trauma facciale multiplo, la frattura di un incisivo, e un trauma toracico.