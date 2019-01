Diarchia, richieste le condanne per il gruppo mafioso casaranese 20 e 18 anni per il tentato omicidio di Spennato, 16 per Montedoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriveranno questa sera le condanne nel processo nato dall'operazione Diarchia. Chiesti 20 e 18 anni di reclusione per Luca e Andrea del Genio, di Casarano, accusati di aver tentato di ammazzare Luigi Spennato, vicino alla Scu e rimasto cieco e sulla sedia a rotelle. L'agguato avvenne il 29 novembre del 2016. E' invece di 16 anni la codanna per l'ex boss Tommaso Montedoro, inizialmente ritenuto il mandante di quell'omicidio non portato a termine. Il pm e il sostituto però hanno escluso questo ruolo. Per lui quindi resta in piedi l'accusa di mafia ma con le attenuanti previste dalla collaborazione di giustizia.Chiesti invece 17 anni per Damiano Autunno, l'uomo indicato come il principale protagonista del traffico di droga sulla piaza di Casarano. Le sentenze per tutti sono attese in serata.