Dispersi in mare, la disperazione di Mino

Il destino dei figli è quello di sopravvivere ai genitori. E guai se così non fosse. Ma mai, mai, nessun figlio dovrebbe trovarsi tra le braccia un padre che lo supplica: «Sono nelle tue mani, solo tu mi puoi salvare». E mai dovrebbe vederselo strappare dalle onde, inghiottito dal mare gelido e nero di una notte d'inizio febbraio. Mino Piro non ha più lacrime: «Io sono il più giovane, io li dovevo salvare, dovevo fare di più», ripete ossessivamente sulla spiaggia di Pescoluse, dove sono ancora in corso le ricerche del padre Fabrizio e dell'operaio Damiano Tricarico. E dove Mino è voluto tornare in tarda mattinata, appena dimesso dall'ospedale Panico di Tricase.Un dramma nel dramma, quello di questo ragazzone di 33 anni, padre di due bellissime bambine bionde. «Ho perso mio padre e un mio amico, non ce l'ho fatta a salvarli, un'onda me li ha portati via. Non ce l'ho fatta, dovevo fare di più». Il senso di colpa lo schiaccia, e a nulla serve ripetergli che non è colpa sua. Che lui doveva vivere perché almeno le sue bimbe, che potrebbero aver perso il nonno, meritano di avere un padre che le stringa al petto ancora per lungo tempo. Tre ore da incubo, quelle passate tra le onde da Mino, che per sopravvivere si è tolto in fretta e furia gli stivali, si è strappato di dosso la tuta cerata e il giubbottone che aveva per difendersi dal freddo ed è rimasto nell'acqua ghiacciata coperto solo dagli slip e da una maglietta. Un miracolo che sia sopravvissuto: con le temperature del mare di notte, difficile, se non impossibile, resistere per più di mezz'ora. Ma lui ha lottato con tutte le sue forze e nuotando, trascinandosi per un lungo tratto il padre dietro, probabilmente si è scaldato quel minimo che gli ha permesso di rimanere in vita. «Ho provato a togliergli gli stivali - prosegue Mino, raccontando com'è andata agli amici pescatori che appena saputo della tragedia hanno lasciato reti e barche e hanno raggiunto Pescoluse - ma non ci sono riuscito, non ce l'ho fatta. Però ce l'avevo tra le braccia, l'ho trascinato con me fino alla secca, ce l'avevo tra le braccia. Gli dicevo: Papà, sbatti i piedi, ma non gli avevo tolto gli stivali. Non c'ero riuscito. Dovevo resistere ancora, dovevo resistere altri quindici minuti e l'avrei portato a riva. Altri quindici minuti, ma un'onda me l'ha strappato e non l'ho visto più». Solo a questo punto, Mino si è reso conto che attorno a lui tutto era nero, buio, nemmeno una stella. E che aveva freddo. «Prima di perdere mio padre non avevo freddo, quando l'ho perso ho sentito il gelo nelle ossa e ho nuotato, nuotato fino a che non ho raggiunto la riva. Non so nemmeno io come ho fatto ad arrivare».Fradicio, seminudo, con il volto rigato di lacrime, stremato. Così lo ha trovato alle tre della notte la guardia giurata della Folgore a cui Mino ha chiesto aiuto raccontando, ancora sotto choc, di essere sopravvissuto a un naufragio. Il vigilante ha fatto scattare la macchina dei soccorsi: ha allertato il 118 per medicare il ragazzo tremante e il 112 per dare l'allarme e sollecitare le ricerche in mare. In poche decine di minuti è arrivata la motovedetta della Capitaneria di Porto, che coordina le ricerche, poi i vigili del fuoco che hanno richiesto l'intervento di un elicottero e dei sommozzatori da Bari. Poi, lentamente, il cielo ha iniziato a schiarirsi, si è fatta l'alba e la spiaggia ha iniziato a popolarsi di pescatori, i primi a ricevere la notizia del naufragio. A un certo punto a qualcuno è toccato avvisare la moglie di Fabrizio, che è arrivata a Pescoluse con le due figlie femmine, e non sapeva se gioire di quel figlio che la furia del mare ha deciso di risparmiare o se disperarsi per quel marito ancora troppo giovane per dire addio alla vita. Ma il mare è traditore e non guarda in faccia nessuno. «Siamo gente per bene - intanto dice a se stesso Mino, in un lungo monologo sulla sabbia che nessuno ha il coraggio di interrompere - non doveva succedere proprio a noi. Papà era così contento di avere una nuova nipote, mia figlia più piccola. Avrebbe potuto, avrebbe dovuto vivere ancora per vederla crescere».