Pronte 25 liste, ultimi ritocchi. Andare Oltre con Prima Lecce

I giochi sono quasi fatti. Il conto alla rovescia è cominciato. I drappelli di aspiranti consiglieri comunali, candidati nelle 25 liste a sostegno dei cinque aspiranti sindaci, sono pronti a schierarsi sui nastri di partenza. Il termine ultimo per la presentazione ufficiale degli elenchi scadrà sabato a mezzogiorno.Ma tra fusioni, grandi assenze dalla scena elettorale di alcuni volti noti della politica leccese e la rinuncia di quei movimenti che non sono riusciti a mettere insieme un proprio elenco di almeno 21 nomi, la previsione iniziale dei candidati sindaco di scendere in campo alle amministrative con 30 liste è disattesa.E i colpi di scena dell'ultima ora non mancano. Soprattutto dalle parti del centrodestra uscito dalle primarie. Il candidato sindaco Saverio Congedo per la corsa a Palazzo Carafa potrà contare sul sostegno di dieci liste allestite da partiti e movimenti della coalizione. A sorpresa, però, il movimento Andare Oltre del sindaco di Nardò Pippi Mellone non sarà in campo con un elenco di propri candidati. Niente lista, insomma.L'ex consigliere uscente Massimo Fragola, insieme con altri aspiranti consiglieri, dividerà la lista con Prima Lecce, gruppo civico di riferimento del senatore Roberto Marti e il cui referente è Antonio Finamore. E proprio il consigliere uscente nelle scorse ore, confermando la fusione dei due movimenti in una sola civica, ha fatto sapere: «Siamo ben lieti di ospitare in lista gli amici di Andare Oltre».Ma per Fragola, che lo stesso Mellone nei mesi passati aveva proposto al tavolo del centrodestra come candidato alla Primarie, la scelta di condividere la stessa lista con i candidati di Prima Lecce, è dettata da una precisa strategia politica: «Nessuna difficoltà a mettere insieme una lista con il simbolo di Andare Oltre ci ha tenuto a far sapere il consigliere comunale uscente e piuttosto puntiamo a riproporre lo stesso schema delle elezioni provinciali dove abbiamo stretto un'alleanza con Regione Salento». Un unico elenco di candidati, dunque, espressione di anime diverse del centrodestra, ma certo è che la sorpresa di non vedere una lista con il simbolo di Mellone è alta dopo il lungo dibattito degli ultimi mesi.Ma tant'è. A sostegno della candidatura di Congedo, oltre alla lista dell'aspirante sindaco, saranno in campo Forza Italia, la lista unitaria di Fratelli d'Italia e Direzione Italia, la Lega. Ci sarà anche la civica Lecce Città del Mondo che fa riferimento all'ex sindaco Paolo Perrone e l'altra civica Sentire Civico di Gaetano Messuti (che, però, non si candiderà). A completare il mosaico le liste Casapound, L'Altra Italia e Salento Europa dell'ex candidato sindaco Luca Russo. Ma non è escluso che il numero di liste a sostegno di Congedo possa salire a undici. In queste ore, infatti, il gruppo di lavoro del candidato sindaco sta vagliando l'ipotesi di mettere insieme un ulteriore gruppo di candidati al Consiglio.Qualche cambio di programma anche per Adriana Poli Bortone. Rispetto alle previsioni della prima ora, infatti, la senatrice candidata a sindaco alla testa della sue Civiche Unite, non potrà contare sulle liste di Azzurro Popolare e Regione Salento. A scendere in campo con l'ex sindaco saranno Io Sud, il Movimento Popolare Leccese, Giovane Lecce ed MsiFiamma. Dunque, cinque liste in tutto rispetto alle sei inizialmente annunciatePrevisioni confermate, invece, per Carlo Salvemini. Il sindaco uscente e candidato alla testa di una coalizione civica, moderata e progressista potrà contare su otto liste: il Pd, Lecce Città Pubblica (civica di riferimento dello Salvemini), Noi per Lecce (espressione dell'area Emiliano), il gruppo del vicesindaco uscente Alessandro Delli Noci in campo con Coscienza Civica e Sveglia Lecce. Al fianco di Salvemini ci saranno anche l'Udc, la lista Civica. (che mette insieme il gruppo Fornari e il gruppo Barletti) e Puglia Popolare di Luigi Mazzei.A completare il quadro ci sono la lista del Movimento 5 Stelle in campo con il candidato sindaco Arturo Baglivo e la civica Sinistra Comune guidata dall'aspirante sindaco Mario Fiorella. E sono 25. Tranne sorprese dell'ultima ora.