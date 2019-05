"Congedo ha copiato il programma da Gori", lui: "Tiro le orecchie allo staff"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Copia e incolla. Quattro o cinque righe di introduzione alle questioni e ai grandi temi. O piuttosto, interi paragrafi. E le proposte avanzata in materia di Politiche sociali, di Università e pianificazione urbana con cui l'attuale sindaco di centrosinistra di Bergamo, Giorgio Gori, ha vinto la campagna elettorale del 2014, diventano le linee programmatiche al centro del programma di Saverio Congedo. E il candidato sindaco del centrodestra finisce nel mirino del centrosinistra. In testa agli accusatori Giuseppe Formari, anima della lista Civica. e salveminiano di ferro. L'accusa è di plagio.«Congedo copione»: questo il refrain con tanto di polemica che, in particolare, corre sul web. E con il vincitore delle Primarie del centrodestra che ironicamente ringrazia per la segnalazione e chiede scusa annunciando «tirate d'orecchie» al suo staff. Pur tirando dritto per la propria strada: «Questa era e questa resta, in estrema sintesi, la mia proposta alla città».Ma riavvolgiamo il nastro. A passare allo scanner il programma di Congedo sottolineando l'operazione di «trascrizione fedele» di alcune proposte di Gori, come si diceva, è stato proprio Fornari. «La mia voglia di informarmi mi porta ad essere scrupoloso nella lettura dei programmi, anche di quelli degli avversari politici, perché possiamo ritrovare nelle idee diverse dalle nostre spunti per arricchire il nostro bagaglio ha scritto su Facebook il fondatore della lista Civica. schierata a sostegno di Carlo Salvemini - Sono rimasto stupito, però, da quanto ho appreso approfondendo il programma del candidato del centrodestra. Infatti alcuni paragrafi del programma elettorale di Saverio Congedo, caricato sul sito ufficiale del candidato sindaco del centrodestra, risultano corrispondenti a paragrafi del programma elettorale 2014 di Giorgio Gori, attuale sindaco di Bergamo.Dunque, le indicazioni dettagliate dei capitoli e i riferimenti di pagina per fare il raffronto: «Consiglio di consultare le pagine 2-13-16 del programma di Congedo con le pagine 5-11- 37-46 del programma di Giorgio Gori». Così ha scritto Fornari. Ed effettivamente, già dalla lettura di pagina 2 del programma elettorale di Congedo la scopiazzatura è palese. Il tema è quello del welfare cittadino. Serve un cambio di passo, a partire dal welfare: aumentano i bisogni, le fragilità sociali, e i denari scarseggiano; per questo bisogna rinnovare le logiche che hanno funzionato fin qui, superare la pura assistenza e puntare a un'aggregazione della domanda e dell'offerta, valorizzare le relazioni di territorio, con l'obiettivo di una maggiore efficienza e di una rigenerazione dei legami sociali scriveva Gori nel 2014. Stesso concetto espresso con identiche parole, virgole comprese, che è riportato nel programma di Congedo.Stesso modus operandi sul tema dell'Università. E se già cinque anni fa Gori per la sua Bergamo lanciava la proposta di istituire un'Agenzia per la Casa con canone calmierato per gli studenti, dopo un lustro Congedo a Lecce lancia l'idea di uno speciale servizio dell'Agenzia per la Casa con canone calmierato per gli studenti. Anche sul tema della pianificazione urbana, infine, le proposte non cambiano molto. «Voglio pensare che la stessa voglia di condividere buone idee, seppur provenienti da un allora candidato sindaco di centrosinistra, possa aver animato la compilazione del programma di Congedo attacca Fornari - e del resto Giorgio Gori è un ottimo sindaco e le sue idee sono sicuramente meritevoli di essere conosciute e diffuse». Poi la chiosa al vetriolo, sempre di Fornari: «Mi convinco sempre più di quanto sia necessaria la conoscenza diretta della città e delle questioni irrisolte che la caratterizzano, per scrivere programmi elettorali credibili e concreti come quello di Carlo Salvemini. Perché noi il 26 maggio vorremmo eleggere un sindaco con un programma per la città di Lecce, e non per quella di Bergamo, che un sindaco e un buon programma ce lo ha già».A rincarare la dose arriva l'ex vicesindaco Alessandro Delli Noci: «Per noi il programma non è un mero adempimento necessario per la presentazione delle liste alla competizione elettorale. Oggi scopro, per la prima volta, che Lecce e Bergamo sono più vicine di quanto pensassi, quasi a km0!».Ma a Congedo i panni di plagiatore seriale sembrano stare stretti. E seppure l'aspirante sindaco chieda scusa, chiarisca le ragioni di questo copia e incolla e annunci tirate d'orecchio al suo staff, difende la bontà della sua visione politica «Ringrazio Giuseppe Fornari per la segnalazione e per l'attenzione che dedica ai miei programmi per la città replica - e il mio programma è stato predisposto raccogliendo le segnalazioni giunte sia da partiti e movimenti della coalizione, che da associazioni o soggettività della società civile. Oggi apprendo che alcune di quelle proposte sono state copiate pedissequamente dal programma del sindaco di Bergamo. Mi dispiace e mi occuperò personalmente di tirare le orecchie al mio staff a nome di Giorgio Gori». Quanto accaduto, però, secondo Congedo non cambia di una virgola della sua visione di città. «E come anche Fornari sa bene sottolinea - una cosa è il programma, scritto e compilativo, e un'altra sono il progetto e la visione. Il primo è una raccolta di idee base, che non è anomalo accomunino più candidati sindaco. I secondi costituiscono, invece, la carta di identità di chi si propone alla guida della città. E la carta di identità è la mia, e di nessun altro. Questa era e questa resta, in estrema sintesi, la mia proposta alla città. Una cosa è certa: da oggi anche Fornari avrebbe validi motivi per votarmi».