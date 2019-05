Messuti contro tutti: «Con me sarebbe andata diversamente. Con Emiliano alle Regionali? Ci sto pensando»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il risultato delle urne è stato molto al di sotto delle nostre aspettative. In campagna elettorale non ci siamo accorti di quello che stava accadendo. Reputo, comunque, che questa sconfitta sia datata e parta dal 2005. Da quando, cioè, il centrodestra ha perso il governo della Regione Puglia».«La storia ci insegna che quando c'è una buona guida politica e amministrativa a livello regionale, i risultati in termini positivi si raccolgono su tutti i territori. Tale è stato sino al 2005, Raffaele Fitto che era presidente della Regione e leader sui territori e tale è oggi il governatore Michele Emiliano. Diamo a Cesare quel che è di Cesare e riconosciamo i meriti. Dopo la sconfitta di Fitto alle regionali, a catena e nel corso degli anni il centrodestra ha perso Province e Comuni. L'unico fortino rimasto era Lecce ma ora anche la città è persa. È venuta a mancare, quindi, la guida di un leader in grado di svolgere un ruolo di sintesi tra le componenti della coalizione e di superare i personalismi che hanno frammentato l'elettorato e hanno scatenato una guerra tra bande interna. Un'occasione che il centrosinistra, con il suo leader Emiliano, non si è fatto sfuggire».«A proposito della senatrice preciso: personalmente non mi sono mai opposto alla sua candidatura. Così come non mi sono mai opposto alle altre proposte. I numeri, tuttavia, parlano chiaro e rimarcano i meriti che ha avuto Michele Emiliano in questa campagna elettorale. Il centrodestra in coalizione ha incassato il 33% delle preferenze e Poli Bortone da sola il 10%: sommando le percentuali saremmo giunti al 43% e comunque non ce l'avremmo fatta. E del 51% dei consensi di Salvemini, inoltre, il solo 10% lo ha portato a casa Emiliano. Ed è stata la sua presenza leaderistica a fare la differenza».«È così. Dico che Emiliano ha costruito una lista assieme al suo Capo di Gabinetto che è stata determinante per la vittoria del centrosinistra in città. Ed è chiaro che il consenso si espande partendo dalla Regione Puglia».«Sentire Civico ha rappresentato un modello innovativo in questa campagna elettorale. Questo centrodestra ha urgenza di ricostruirsi e di puntare proprio su forze nuove. E se coloro che sino a questo momento sono stati protagonisti non comprendono che fare un passo indietro e costruire una leadership partendo proprio da proposte innovative, credo proprio che da qui a breve il centrodestra è destinato a sparire completamente dalla scena politica della città».«E perché, quando si cerca di costruire e fare sintesi all'interno di una coalizione, al di là dei programmi, di che cosa pensate che si parli? E ancora, ritenete che Carlo Salvemini e Alessandro Delli Noci nel siglare il famoso ticket si siano parlati telepaticamente?».«Non lo so. Lo chieda ad Antonio Rotundo».«Non credo di violare nessun segreto di Stato se faccio riferimento a un messaggio che mi mandò Rotundo, ammettendo di aver timore dell'ipotesi una mia candidatura a sindaco».«Con buona probabilità sì. Sto valutando».«Sinceramente vorrei tanto continuare a spendermi nella costruzione di un nuovo centrodestra. Valuteremo assieme a Sentire Civico comunque quali sino le reali intenzioni di questa coalizione. Se non dovesse esserci, comunque, alcun passo in avanti è chiaro che prenderemo le nostre decisioni».