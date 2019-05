«Risultato storico, ora tutti al lavoro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carlo Salvemini scrive la storia di Lecce. E porta il centrosinistra a un traguardo mai raggiunto prima: la vittoria delle Amministrative nel capoluogo salentino al primo turno. Alle 22.15 e con oltre il 51,71% diventa sindaco, staccando l'avversario di centrodestra Saverio Congedo di poco meno di 20 punti e consegnando alla sua coalizione «civica, moderata e progressista» una maggioranza senza appello né anatre zoppe: con oltre il 50% dei voti, avrà infatti 20 seggi in Consiglio comunale e un orizzonte di governo di cinque anni.«È una vittoria storica» dice fuori dal comitato elettorale su viale Japigia, quando la linea Maginot delle 26mila preferenze è superata e la prudenza, ormai, un inutile fardello per la sua piazza, che già festeggia. Lo farà tutta la notte. «Un risultato storico. Per molti, inatteso e imprevedibile con questa dimensione» ripete il nuovo sindaco, sul palco improvvisato per strada e che calca, dall'inizio alla fine, insieme al suo vice designato, Alessandro Delli Noci.È il tempo «della felicità, dell'emozione» per un'impresa che nessuno a sinistra, fino a qualche tempo fa, avrebbe osato anche solo sognare. Superando le più rosee previsioni di una coalizione che con il progredire dello spoglio diventava via via più forte ed entusiasta, Salvemini ha fatto mangiare la polvere a un centrodestra diviso fino all'ultimo, protagonista di una campagna elettorale incolore e - nelle strade e nelle piazze - orfana della presenza di tanti big che non sono riusciti, evidentemente, ad accendere l'entusiasmo e la passione nemmeno degli elettori storici.Significativa, da questo punto di vista, la chiave di lettura delle Comunali fornita dal voto disgiunto, con Adriana Poli Bortone, storico volto della destra cittadina, che porta a casa - da sola e senza liste forti e strutturate alle spalle - circa il 10% dei voti. E significativa, ancora, la forbice fra i risultati dei partiti di centrodestra alle Europee e quelli, magri, ottenuti invece per Palazzo Carafa.«Lasciamo agli sconfitti l'analisi del voto e godiamoci la vittoria, che è avvenuta come speravamo, come l'avanzata di una forza tranquilla» ha commentato ancora Salvemini, mutuando l'espressione che ha consegnato alla storia d'Europa la prima elezione di François Mitterrand alla presidenza della Francia, con una campagna elettorale che gli analisti politici definirono poi «perfetta» e che, oggi - con Marine Le Pen trionfante - per i socialisti d'Oltralpe è solo uno sbiadito, doloroso ricordo.La sua campagna elettorale, Salvemini l'ha vissuta nelle strade e nei quartieri, come nel 2017. E, stavolta, ha convinto anche le periferie, il litorale, quei quartieri e le marine - dallo Stadio a Frigole - dove il centrodestra ha sempre fatto incetta di consensi e dove, con sorpresa di tutti, il candidato di centrosinistra, ieri, sopravanzava Congedo di 40, 50 voti in ogni sezione. «In 18 mesi abbiamo recuperato anche la fiducia di chi non aveva votato per noi, perché abbiamo trasformato Palazzo Carafa nella casa di tutti. Ora daremo alla città una nuova, bellissima classe dirigente» ha detto il vice sindaco in pectore Delli Noci, che più volte, ieri, ha ceduto all'emozione, alle lacrime.Voti, liste, rapporti di forza interni alla coalizione: tutto è rinviato alle prossime ore. La notte è per la festa, travolgente. Un fiume che - quando la lancetta dell'orologio non ha ancora toccato la mezzanotte - chiassoso e incontenibile raggiunge piazza Sant'Oronzo, il Palazzo di Città lasciato lo scorso gennaio e dopo soli 18 mesi di governo, con l'amarezza di chi sa di aver lasciato un progetto al suo inizio e di dover affrontare una sfida, il voto e la campagna elettorale, piena di incognite. Invece Lecce stupisce. E Congedo, il candidato politico scelto da una coalizione che ha voluto il rito costituente delle primarie per ritrovarsi e voltare pagina, resta inchiodato al 33%, 12 punti meno del giornalista Rai Mauro Giliberti che, nel 2017, costrinse al ballottaggio un centrodestra fino a quel momento sempre vittorioso al primo turno.«Un risultato di queste dimensioni - ha concluso Salvemini - ci trasferisce grandi aspettative, ne siamo consapevoli. E ci assumiamo la responsabilità di fare bene, insieme a voi tutti, ogni giorno. Ci godiamo la vittoria, ma quando le competizioni elettorali si svolgono all'insegna della lealtà, del confronto e del rispetto reciproco si festeggiano i vincitori e si rende onore ai vinti»: da Erio Congedo ad Adriana Poli Bortone, da Arturo Baglivo a Mario Fiorella. Domani si ricomincia.