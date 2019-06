Hi tech, colorato e all'avanguardia: ecco il nuovo Fazzi, apertura a luglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensa positivo. È il messaggio subliminale che rimanda il nuovo Fazzi di Lecce ormai pronto per l'apertura. È il Dea - questa la sigla tecnica - che vuol Dipartimento Emergenza Accettazione: 330 posti letto destinati a prendere il posto del vecchio ospedale da qui a qualche settimana.Una vetrata a tutta altezza lascia filtrare la luce viva del sole salentino, le luci sono studiate per dare relax, in sala operatoria ci sono le gigantografie del mare del Salento: l'ospedale fa percepire la vita. Tecnologia di ultima generazione, domotica, filosofia dell'accoglienza: sono i perni attorno a cui ruota l'atteso Dea che dopo aver superato la navigazione perigliosa del cantiere ora sta vivendo la fase propedeutica all'attivazione. Entro giugno si concluderanno i collaudi necessari a ottenere agibilità. «Entro luglio», così dicono dall'Asl Lecce, si avvierà il trasferimento dei reparti con lo sdoppiamento dei Pronto soccorso tra rossi e gialli al Dea, verdi e bianchi che rimarranno nell'attuale Pronto soccorso.Ma c'è un vantaggio in più per i pazienti: il commissario straordinario dell'Asl Lecce, Rodolfo Rollo, garantisce che la tecnologia del Dea ridurrà i tempi di degenza contenendoli entro i cinque giorni. L'ambientazione non sembra quella tipica di un ospedale. Quasi un hotel contemporaneo o uffici di rappresentanza. «Non vuole essere rappresentazione del dolore, ma di speranza e vita», aggiungono dalla stanza dei bottoni. Un ospedale hi-tech che necessita della specifica formazione del personale da parte degli ingegneri dell'Asl Lecce e delle ditte che hanno fornito la tecnologia. Tra le novità il controllo del paziente a tutto campo, con il posto letto dotato di strumentazione che permette agli infermieri di controllare anche i parametri vitali attraverso un tablet. «La formazione del personale è importante spiega Rollo perché dobbiamo mettere tutti nelle condizioni di utilizzare al meglio tutta questa tecnologia. Tutti i posti letto, ad esempio, sono dotati di un sistema sofisticato di monitoraggio che permette all'infermiere di controllare i parametri del paziente da un tablet. Tutto è convogliato ad una centrale per cui chi sta dietro la consolle avrà il controllo di decine di letti. Con il cronoprogramma del trasferimento previsto a luglio, dopo che a breve otterremo l'agibilità, dobbiamo pianificare la formazione del personale che deve precedere il trasferimento dei reparti».Una fase delicata, quindi. «Significherà portare in aula centinaia di persone aggiunge Rollo con ruoli e mansioni differenti. Ci sarà un'aula di lezioni pratiche con proiezioni tridimensionali delle stanze e delle apparecchiature. L'obiettivo è dare al personale la padronanza di gestione del paziente e dei sistemi di domotica. Gli ingegneri che hanno progettato l'opera dovranno mettere il personale nelle condizioni di sfruttare al meglio tutte le potenzialità. Per gli infermieri il carico di lavoro cambierà perché la tecnologia aiuta. I medici dovranno lavorare non a canna d'organo, uno staccato dall'altro, ma in sinergia. Stiamo facendo un salto dal punto di vista tecnologico».C'è il nodo della carenza di personale. «La Regione mi ha promesso una deroga svela il commissario Asl e avremo un'iniezione di risorse umane accompagnat da una riorganizzazione con spostamento verso il resto del territorio di chi ha limitazioni, per ragioni di salute o altro, che non gli consentono di essere pienamente presente nei turni o in sala operatoria».Il resto è sotto gli occhi. Un edificio antisismico con 160 pilastri-isolatori antisismici previsti nel progetto fatto dall'area tecnica dell'Università del Salento (all'epoca diretta dall'ingegnere Antonio De Vitis) che in tempi record riuscì a elaborare la proposta progettuale permettendo all'Asl di bandire la gara in tempo utile a non vedere sfumato il finanziamento. «Oggi il Dea è candidato a essere punto di riferimento per tutta la Puglia», come ha sottolineato il presidente della Regione Michele Emiliano nella recentissima visita a Lecce per consegnare il pianoforte acquistato con i fondi raccolti nel 1° memorial Totò Negro che ora è ubicato nella hall dell'ospedale. Il nuovo Fazzi è alimentato con energia prodotta da fonti rinnovabili. Particolare cura è stata prestata anche al confort con un alto livello della qualità dei materiali impiegati anche negli arredi delle stanze di degenza, tutte dotate di tv e bagno. A livello -2 si trova la superficie destinata al parcheggio degli autoveicoli pari a circa 7.900 metri quadrati con possibilità di stalli per 246 automobili e 120 motoveicoli. A livello -1 si trovano le sottocentrali tecnologiche, i depositi, gli archivi, gli spogliatoi per il personale con servizi igienici dedicati, il guardaroba. Il pronto soccorso comanda al piano terra dove sono presenti l'area accoglienza e il bar. E lì si trovano quattro sale di Trauma Center, Traumatologia e Ortopedia con un percorso d'emergenza per i traumi maggiori e i politraumi, camera iperbarica e diagnostica per immagini. C'è il pacchetto di apparecchiature e macchine d'avanguardia: due sale con TAC 256 slices, cinque Telecomandati di cui tre RX digitali, una Risonanza Magnetica, tre sale per Ecografia. Poi, tre sale angiografiche di cui due nel Centro Cuore. Quest'ultimo è il gioiello voluto dall'allora direttore sanitario Antonio Sanguedolce: Sarà collocato al terzo piano che è dedicato all'area cardiovascolare e avrà una sala di Elettrofisiologia, due sale Angiografiche e una Sala Ibrida, cioè una sala operatoria dove è possibile effettuare diverse tipologie di interventi di cardiochirurgia e procedure interventistiche mini-invasive. Permetterà tra le altre il passaggio in tempo reale dall'intervento di chirurgia non invasiva, a quello a cuore aperto se il quadro clinico dovesse richiederlo.