Due incidenti nell'arco di tre ore e a soli 15 chilometri di distanza. Due giovani centauri, quasi coetanei, che perdono a vita. È stata una domenica tragica quella appena trascorsa, con il sole che invitava a tirar fuori le moto per le prime passeggiate e la strada che non perdona. A perdere la vita, sulla Statale che collega Gallipoli a Leuca (all'altezza dello svincolo per Melissano) è stato il 28enne Antonio Acace, di Gallipoli. Qualche ora dopo, stessa tragica sorte per Lorenzo Marsano, 29 anni, di Matino, questa volta sulla litoranea in località Capilungo, marina di Alliste.Antonio Acace - chi lo conosce lo descrive come un giovane pacato e tranquillo - è stato tradito dalla sua grande e unica passione, quella passione per le moto. Il giovane ieri, attorno alle 15.30, era insieme a un paio di amici, anche loro centauri, lungo la Statale 274, procedeva in direzione sud, verso Santa Maria di Leuca. Probabilmente gli amici intendevano raggiungere una pista della zona, dove avrebbero potuto correre in moto, ma in sicurezza.Antonio era in sella alla sua potente Honda Hornet 600, la moto che adorava. Con le belle giornate e i primi tepori primaverili, aveva ripreso a fare lunghe passeggiate, da solo o con gli amici. Sembra che al momento della tragedia, ieri pomeriggio, fosse ad una certa distanza dagli altri. Superato il curvone che si trova a ridosso delle uscite per Matino, davanti al giovane si è spalancato il lungo rettilineo che si prolunga fino a dopo alle rampe per Racale e Melissano. Nei pressi dello svincolo per Taviano e Melissano il centauro, forse anche a causa della velocità, ha perso il controllo del mezzo. La moto lo ha tradito, è diventata indomabile: Antonio sarebbe stato catapultato sull'asfalto, mentre la moto ha proseguito contro il guardrail, forse colpendo lo stesso giovane ormai a terra.Questo, stando alle prime sommarie informazioni acquisite dalle forze dell'ordine nell'immediatezza della tragedia. La ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente è però affidata ai carabinieri della stazione di Taviano, diretti dal maresciallo Massimo Di Maio, che sono intervenuti sul posto insieme con i colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casarano, retta ad interim dal tenente Giancarlo Coluccia.I militari avrebbero potuto constatare come sul rettilineo sarebbe avvenuta una carambola per decine e decine di metri; il mezzo ha perso i pezzi, lasciando proprio al centro della carreggiata il corpo ormai senza vita del giovane che indossava il casco ormai frantumato. Fatali sarebbero state le lesioni riportate alla testa, mentre non sembra ci siano state collisioni con altri mezzi.Gli altri centauri che erano con Antonio hanno visto la scena da lontano e sono sotto choc. Vano ogni tentativo di rianimarlo da parte del personale del 118, intervenuto sul posto con l'ambulanza. Il tratto di superstrada è rimasto chiuso al traffico per quasi tre ore. La salma di Acace è stata trasportata nella camera mortuaria dell'ospedale Fazzi di Lecce dove oggi sarà eseguito l'esame necroscopico disposto dal magistrato di turno. La moto è stata posta sotto sequestro. Nella notte tra il 26 e il 27 gennaio scorsa, un altro grave incidente tra due auto aveva provocato due morti: Ilenia Falconieri, 42enne di Nardò e Ludovica Preite, 30enne di Taurisano, entrambe morte tra le lamiere, senza aver il tempo di capire cosa stesse succedendo, dopo che i loro mezzi si erano scontrati frontalmente qualche centinaio di metri dopo la fine del tratto con lo spartitraffico, sempre a Taviano.