Fiorella: «Non finisce qui, vigileremo: ci vuole più sinistra in questa città»

«Pensavamo di fare qualcosa di meglio, almeno di migliorare il dato di due anni fa». E invece è andata peggio del 2017. Traspare una grande delusione e un pizzico di amarezza nelle parole di Mario Fiorella, candidato sindaco per Sinistra Comune, bocciato alle urne. Arriva al comitato di via Foscarini nel tardo pomeriggio dopo aver assistito nella propria abitazione all'inizio dello spoglio delle schede elettorali. Lo strappo con il sindaco uscente Carlo Salvemini, maturato qualche anno fa, ma sancito e certificato durante la campagna elettorale per le amministrative, è servito solo a prendere le distanze e a percorrere una strada diversa dalla coalizione civica, moderata e progressista, ma non a raccogliere i frutti sperati. «Volevamo rimarcare le differenze afferma Fiorella non so se ci siamo riusciti. Ma non sono pentito: è stata un'esperienza molto positiva rispetto a tante problematiche che abitualmente vedevo solo dal punto di vista patologico. Ora ne ho scoperto anche dei lati positivi».Lo scrutinio è ancora in corso mentre Fiorella prova ad analizzare il dato elettorale. «A questo punto dice il mio auspicio è che Salvemini riesca a vincere al primo turno. Così ci togliamo subito il pensiero. Immagino che inizierebbero a chiedermi chi appoggerei in caso di ballottaggio. Così facendo invece tagliamo la testa al toro». Non sa ancora, forse lo immagina, che il risultato finale sarà proprio questo.Ma Fiorella non intende farsi da parte. Continuerà a giocare il ruolo di possibile guastafeste, seppur dall'esterno, visto che con i suoi voti non è riuscito a sedere sui banchi di Palazzo Carafa. Continuerà, soprattutto, a chiedere più sinistra all'interno dell'attività amministrativa. «Ce n'è tanto bisogno afferma il giudice in pensione Come associazione proseguiremo il nostro cammino. Chiederemo a Salvemini di mantenere le promesse, anche quelle che lui stesso dice di aver fatto: noi non ce ne siamo accorti». Fiorella ricorda a questo proposito il regolamento delle Consulte («Che aspetta a farlo?») e tira in ballo pure Adriana Poli Bortone con la quale si ritrova d'incanto in sintonia: «Perché Salvemini non si accorda con la senatrice leccese che chiede la riapertura dei centri sociali, il decentramento degli uffici amministrativi e via discorrendo? Io e Adriana Poli Bortone ci siamo ritrovati a dire le stesse cose in questa campagna elettorale...».Fiorella si sofferma pure sull'assoluta distonia registrata tra i voti per le europee e quelli per le amministrative nella città di Lecce. Un consenso all'incontrario. «Sai, la discrepanza è evidente, inutile negarlo afferma La verità è che è tutto liquido, come diceva Baumann, anche il voto. La gente fino alla fine non sa cosa andrà a votare». L'ideologia c'entra poco. «E' stato un voto di pancia - conclude Fiorella Ma, ripeto, se i cittadini leccesi hanno scelto Salvemini e non la destra è tanto di guadagnato. Io sono il primo a esserne lieto: non sarà un sindaco propriamente di sinistra ma almeno è quello che si avvicina di più alla sinistra. E noi continueremo a pungolarlo con idee e proposte, anche se forse non ci ascolterà».