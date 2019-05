Giunta, il centrosinistra fa i conti: «Qui non si occupano poltrone»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calma e gesso. Alessandro Delli Noci prova a battere le carte in vista del nuovo esecutivo di Palazzo Carafa. D'altronde i numeri sembrano dargli ragione: sono 8 i consiglieri portati in dote alla corte del sindaco Salvemini, «lo stesso numero messo insieme da Pd e Lecce città pubblica». Ergo: il vicesindaco uscente e in pectore del Comune di Lecce è pronto a rivendicare quattro caselle nel mosaico del futuro governo cittadino, una per ogni componente della sua coalizione risultato eletto lo scorso 26 maggio. Quasi il 50 per cento dell'intera giunta. Numeri snocciolati dal numero due di Palazzo Carafa. «Hanno demonizzato la mia figura, ma le urne hanno raccontato un'altra storia ha detto con orgoglio Delli Noci riferendosi al centrodestra - le mie civiche hanno raggiunto il 20% più il 3% dell'Udc e un altro 2% di Pugla Popolare che ho fortemente voluto con noi».I fedelissimi di Salvemini fanno quadrato attorno al sindaco: «Abbiamo piena fiducia in lui. Siamo certi che sarà il garante degli equilibri politici», afferma senza mezzi termini il referente di Lecce città pubblica, Francesco Calabro. Un primo contatto con rappresentanti e consiglieri di Lcb è avvenuto già mercoledì sera. In quell'occasione Salvemini ha tenuto a sottolineare che «le scelte saranno effettuate sulla base di due fattori: la competenza e il singolo peso politico delle forze in campo».Un'implicita presa di distanza alle affermazioni rilasciate ieri a Quotidiano da Alessandro Delli Noci. «Noi aggiunge Calabro abbiamo completa fiducia nelle scelte che adotterà Carlo che saranno sinonimo di garanzia di qualità e al contempo di rispetto degli equilibri, al di là del fatto che in questa fase ciascuno cerchi di rivendicare e sottolineare il peso specifico del suo consenso».Ogni riferimento non è puramente casuale. Civica., la lista che nasce dalla sintesi politica tra Una buona storia per Lecce e Idea per Lecce guarda avanti. «Il segnale di cambiamento che intendiamo dare alla città giungerà sin dalle prime battute assicura Giuseppe Fornari di Una buona storia per Lecce il messaggio di rinnovamento politico passerà anche dal modo di condurre queste scelte, pur delicate, nelle quali è opportuno che le forze incontrino il sindaco per fornire indicazioni di massima, ma non imposizioni o, peggio do ut des, come è avvenuto in passato in altri schieramenti politici. Il nostro approccio sarà differente».Logiche che non appartengono alla coalizione civica, moderata e progressista, «è un modo di fare politica che non ci deve appartenere», sottolinea Fornari riferendosi ancora alle parole di Delli Noci. «Le sue dichiarazioni spiega - forse sono state male espresse. Lui resta il principale interlocutore del sindaco. Inutile fare sommatorie, mi sembra un ragionamento poco sensato: la nuova politica non si mette a discutere di poltrone, ma delle competenze migliori che la coalizione può rappresentare. E, in ogni caso, la sintesi la fa il sindaco. Non credo, ad ogni buon conto, che sia stata intenzione di Delli Noci fare imposizioni o fughe in avanti».Piena fiducia in Salvemini, dunque. «Lasciamolo lavorare serenamente - aggiunge il fondatore di Civica. - e il sindaco ha già dimostrato di avere una capacità di sintesi e di saper comporre la migliore squadra possibile tenendo conto del consenso che è stato espresso dalle urne». Fornari parla di segnali da cogliere e da dare nello spirito del rinnovamento della politica: «Io credo che non ci sia, non c'è e comunque non ci sarà alcuna fuga in avanti da parte di nessuno». Un auspicio che appare quasi come un monito per gli alleati della coalizione.Da parte sua, Salvemini prosegue il suo tour informale tra le associazioni e i movimenti che lo hanno sostenuto in questa campagna elettorale per salutare e ringraziare per l'ottimo lavoro svolto che ha portato alla sua elezione al primo turno, evitando ansie e dubbi legati ad un eventuale ballottaggio.Dopo aver incontrato rappresentanti, neo consiglieri comunali e candidati non eletti di Lecce Città Pubblica, Salvemini ieri sera ha salutato gli esponenti Coscienza Civica e Noi per Lecce. Questa sera, invece, incontrerà il Pd, mentre domani sarà la volta della lista di Fornari e Barletti. Giusto qualche ora prima del bagno di folla in piazza Sant'Oronzo dove il sindaco terrà il suo comizio di ringraziamento alla città per lo straordinario risultato ottenuto. In mattinata, sempre domani, Salvemini dovrebbe invece essere proclamato ufficialmente sindaco per la seconda volta nell'aula consiliare di Palazzo Carafa.Il penultimo step in attesa della proclamazione dei consiglieri che avverrà, invece, in tempi più lunghi. Ma nel frattempo già dalla prossima settimana il sindaco potrà mettersi al lavoro per la composizione della Giunta. Nessuna fretta, come lui ha fatto capire in questi giorni post-elezioni. Anche per spegnere un po' i riflettori già accesi sul toto-nomi come accade dopo ogni verdetto elettorale. E per concentrarsi sul lavoro di cesello da fare in vista delle nomine. Una quadratura del cerchio che dovrà trovare anche tenendo conto del nodo delle quote-rosa.