Antonio Rotundo frena Alessandro Dell Noci. «Assessorati? Nessun manuale Cencelli». L'ex capogruppo del Pd (e parlamentare di lungo corso dei dem) stoppa il vicesindaco uscente e in pectore che sulle colonne di Quotidiano aveva giocato d'anticipo ricordando che le sue liste erano riuscite a portare a casa (leggi Palazzo Carafa) ben otto consiglieri comunali. Tanti quanti erano riusciti a far eleggere Pd e Lecce Città Pubblica. Tradotto dal politichese significa: vogliamo quattro posti nel futuro governo cittadino.Punto. O meglio, punto e a capo. Perché nel dibattito entra ora a Rotundo. «L'elezione già al primo turno di Salvemini con il contestuale crollo elettorale dello schieramento che per 20 anni ha governato la città spiega il neoconsigliere Dem - ci conferma chiaramente che siamo davanti ad una domanda gigantesca di discontinuità sia dei contenuti che dei metodi di governo rispetto alle gestioni del passato, fare cioè cose nuove in modo nuovo. Siamo cioè davanti non ad una mera alternanza di forze al governo cittadino, bensì in presenza di una indiscutibile alternativa politica e sarà la capacità di dare risposte ai tanti problemi irrisolti il vero banco di prova su cui saremo misurati».A partire proprio dalla composizione della giunta. Argomento delicato sul quale Rotundo prende una posizione netta: «Sappiamo tutti che non potrà essere la sommatoria pur legittima delle aspettative delle liste o dei singoli né come nel passato l'applicazione del manuale Cencelli, ma la sintesi politica ad opera del sindaco di un complesso di criteri come tra l'altro ha giustamente anticipato lo stesso Salvemini».Insomma, nessuna spartizione con il bilancino per accontentare tutti. Un'operazione da Prima Repubblica ancora in voga e sulla quale il Partito Democratico è pronto a mettersi di traverso. Di questo passo, tuttavia, il toto-assessorati rischia di diventare un problema per Salvemini alle prese con le aspettative e i desiderata di big e neo eletti della Coalizione civica, moderata e progressista che ha stravinto le elezioni del 26 maggio. Non a caso Rotundo indica la strada da seguire proponendo il suo partito quale trait d'union tra le forze politiche della coalizione guidata da Salvemini. «L'opportuna sottolineatura del primato del Pd quale prima forza in Consiglio comunale non equivale alla richiesta di più posti sottolinea l'esponente Dem - ma alla affermazione di un ruolo centrale che intendiamo svolgere nel rapporto tra cittadini e palazzo Carafa. E, cioè, un vero e proprio partito-cerniera con l'obiettivo di favorire la partecipazione alle scelte amministrative sia di forze iscritte al nostro partito sia di competenze, professionalità e cittadini senza tessera. Rimaniamo sintonizzati con la nostra impostazione in campagna elettorale più forte il Pd più forte Salvemini».E prende posizione anche Puglia Popolare, il movimento che in Puglia fa riferimento all'assessore regionale Massimo Cassano. «Molto meglio fa sapere il vice coordinatore regionale Alfredo Pagliaro, neo eletto a Palazzo Carafa e primo della lista guardare alle competenze, all'esperienza maturata, e ai ruoli politici e istituzionali svolti. Come movimento abbiamo svolto un buon lavoro in questa campagna elettorale. Possiamo dire senza ombra di dubbio di essere stati determinanti con il 2,50% dei suffragi ottenuti. Se il sindaco Salvemini ritiene di poter garantire un assessorato a Puglia Popolare saremo felici di poter accettare questo importante e delicato incarico. Se, al contrario, i parametri e le scelte saranno differenti, ce lo farà sapere nei prossimi incontri. Sul piano personale posso dire che ho deciso di candidarmi con l'obiettivo di riuscire a dare il mio contributo, in termini di voti, di esperienza politica e di capacità amministrativa e di governo».Anche l'Udc aspetta e spera. «Non ho ancora parlato con il sindaco afferma il segretario regionale Salvatore Ruggeri quindi non conosco le sue intenzioni. Quel che è certo è che se si vuol dare continuità all'attività dell'amministrazione sarebbe giusto privilegiare chi ha lavorato bene». Un assist in piena regola per l'assessore uscente Carlo Mignone, il più suffragato tra i democratici cristiani. «Il sindaco premierà l'Udc e chi si è dato da fare in questa campagna elettorale assicura Ruggeri e da questo punto di vista siamo fiduciosi. Sono certo che non ci saranno problemi di sorta». Ma bisogna fare in fretta, secondo il numero uno pugliese dell'Udc. «Non abbiamo affrontato alcun discorso preelettorale afferma Ruggeri ma dobbiamo incontrarci prestissimo con il sindaco perché i problemi sul tappeto sono tantissimi».E, intanto, oggi è il D-day della proclamazione ufficiale del sindaco Salvemini. Appuntamento questa mattina, alle 11.30, nell'aula consiliare di Palazzo Carafa.