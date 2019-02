«Quell'antenna ci fa ammalare», nasce un comitato contro il traliccio di via Lequile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando si supera il sottopasso per Monteroni e si risale l'incrocio per via Lequile può capitare che la radio in auto non prenda più per qualche istante: il segnale inequivocabile della presenza di alcune antenne che disturbano la ricezione. Per chi ci passa non significa molto, ma per chi invece abita in quella strada il traliccio posto alle spalle dell'ufficio di smistamento delle Poste e che campeggia da decenni tra i palazzi della zona è diventato una presenza sempre più inquietante.L'antenna ospita una lunga fila di ripetitori sull'intera altezza: radio, tv, telefonia, e si trova così vicina alle case che per molti costituisce l'elemento principale del paesaggio.Ovviamente a preoccupare i cittadini non è il fattore estetico ma qualcosa di più grave: la prossimità del traliccio e le sue emissioni in cui gli abitanti ora vedono la responsabilità del picco di patologie che si è registrato negli ultimi tempi nella zona. A quasi tutti i piani dello stesso palazzo si sono verificate patologie tumorali di natura ematica, facendo tremare i polsi agli abitanti. Diversi linfomi, una leucemia e altri problemi analoghi: tutti nella stessa strada. «Possibile che sia una coincidenza?» Si chiedono gli abitanti.Da qui la nascita di un comitato spontaneo del quartiere, di cui è portavoce il medico infettivologo Raffaele Giancane, ma anche un'oncologa e un geologo, che ha deciso di muoversi per chiedere al Comune la rimozione del traliccio.Il primo passaggio è stata la richiesta di misurazione delle emissioni all'Arpa, che ha già eseguito i saggi e sta per stilare la sua relazione.Ma intanto il Comitato nella sua petizione, che presenterà poi al Comune, ritiene il traliccio fuorilegge. «È vecchio di alcuni decenni, avendo ospitato anticamente dispositivi di controllo dell'Aeronautica Militare di zona - scrivono -. Tali dispositivi nel tempo sono stati rimossi dall'Ente Militare e si è assistito progressivamente al subentro sulla struttura di antenne radio-tv prevalentemente private ed in tempi più recenti anche di telefonia cellulare. La struttura - prosegue il comitato -, che si diparte dal suolo e non da alcun terrazzo o lastricato solare sopraelevato, reca attualmente numerosi elementi di ricezione (parabole) ma altrettanti di emissione di onde a frequenza variabile (volgarmente denominati pettini) tutti disposti in termini di altezza pericolosamente e indirizzati su edifici privati, pubblici e civili abitazioni. Di queste spesso balconi adiacenti a camere da pranzo, da letto e soggiorno prolungato».Il comitato si chiede «dopo la dismissione funzionale dell'Aeronautica quali autorizzazioni o licenze edilizie hanno consentito tale passaggio? Quali documentazioni edili e catastali e di licenza d'uso può fornire il proprietario del sito da cui promana il Traliccio Killer?».Ma c'è di più, perché sempre secondo quanto racconti l comitato, gli abitanti hanno dovuto bloccare, a volte nottetempo, l'ardito assalto di improvvisati installatori senza licenza e non è quindi da escludere che sull'antenna vi siano anche società senza alcuna autorizzazione. Il comitato fa inoltre presente che l' installazione delle Antenne Radio TV (molto più nocive per la salute rispetto ai telefonini) non è più consentita dal Regolamento Regionale vigente all'interno dei centri abitati. «La situazione attuale ed il danno subito dalle famiglie negli anni - scrivono ancora dal comitato -, per sviluppo di patologie gravi con prognosi ancora riservata o con decessi già avvenuti non è sicuramente frutto di un albero piantato di recente ma di decenni di vero bombardamento elettromagnetico sugli stabili limitrofi al traliccio e di irresponsabile sottovalutazione del problema con nessun monitoraggio».