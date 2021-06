Intrappolato nella cisterna, salvo grazie ai vigili del fuoco

Tragedia sfiorata a Depressa, frazione di Tricase. Un uomo è infatti precipitato all'interno di una cisterna perdendo i sensi.

La trappola e il salvataggio

A quanto pare l'uomo, un settantenne del posto, aveva intenzione di calarsi all'interno della cisterna che ospita il pozzo nero dell'abitazione forse per eseguire dei lavori di manutenzione quando a causa dell'inalazione dei fumi relativi ai reflui, ha perso conoscenza svenendo e precipitando. Fortunatamente i soccorsi sono arrivati in pochi minuti evitando il peggio: i vigili del fuoco sono riusciti a estrarlo senza gravi conseguenze e trasportarlo immediatamente in ospedale, a Tricase, dove si trova ricoverato.