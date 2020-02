"Clienti" anche dai paesi vicini: denunciato spacciatore

I poliziotti del commissariato di Taurisano avevano il sospetto che in casa di un 35enne di Racale accadesse qualcosa di strano e hanno deciso di perquisire la sua abitazione.



A mettere i poliziotti sulle tracce del presunto spacciatore - D.C. le sue iniziali - è stato il continuo andirivieni da un appartamento del centro di Racale. Attraverso mirate osservazioni e pedinamenti, sono stati ricostruiti i movimenti del giovane, constatando, nel contempo, il flusso di un consistente numero di “clienti” che dai comuni limitrofi, in particolare Taurisano ed Ugento, si recavano frequentemente a Racale.



Avuta la certezza che lo spacciatore si trovasse in casa, nel pomeriggio di ieri gli agenti si sono presentati alla porta e nel corso della perquisizione domiciliare hanno rinvenuto e sequestrato 45 grammi di marijuana. Il giovane “pusher”, pertanto, è stato accompagnato negli uffici del Commissariato e dopo le formalità di rito, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. © RIPRODUZIONE RISERVATA