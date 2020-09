Sedicenne pestato a San Foca: si stringe il cerchio attorno agli aggressori

Ultimo aggiornamento: 22:34

Si stringe il cerchio attorno alle persone accusate di aver aggredito un tredicenne lunedì scorso, poco prima di mezzanotte in una delle vie principali diIl padre del ragazzo finito al Pronto soccorso con traumi ed escoriazioni, ha presentato formale denuncia ai carabinieri di Melendugno che continueranno ad ascoltare tutti i soggetti coinvolti per ricostruire l’accaduto. A partire dall’identificazione anche del terzo aggressore, il più anziano oltre ai due già rintracciati. Alcuni testimoni hanno riferito che i ragazzi hanno suonato al campanello di una casa provando a scappare, ma il proprietario sarebbe uscito e avrebbe fermato prima due bambine, prendendone una per capelli e schiaffeggiando l’altra. Poi avrebbe bloccato il tredicenne dandogli calci e un pugno allo stomaco. Per quest’ultimo, il referto del pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce parla di 7 giorni di prognosi per traumi al collo e al torace. Solo la famiglia del ragazzino al momento ha presentato formale denuncia, gli altri genitori si riservano di farlo nei prossimi giorni. La denuncia presentata dai genitori descrive una violenza inaudita che coinvolgerebbe il padre e i figli dell’uomo, che aspettavano all'angolo, per strattonare nuovamente il ragazzino, preso per capelli e per la gola.