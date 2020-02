In centro con una pistola alla cintura: denunciato 50enne di Gallipoli

Ultimo aggiornamento: 17:24

Armeggiava con una pistola, in bella vista, dentro un punto di ristoro h24 a Lecce . Notato subito da un agente libero dal servizio, è stato fermato, disarmato, salvo poi scoprire come la pistola fosse in realtà “di libera vendita”, cioè una pistola per la quale non è necessario avere il porto d'armi, a piccoli pallini o a salve.E' accaduto ieri in città. Nei guai è finito un 50enne di Gallipoli, denunciato poi dagli agenti della sezione Volanti della Polizia. Sono stati loro, infatti, allertati dal collega fuori servizio, a controllarlo, pedinarlo e poi fermarlo per disarmarlo dalla pistola che aveva infilato nella cintura dei pantaloni. L'arma era una Norica Nac 1702, compresa di caricatore di potenza calibro 4,5 joule.