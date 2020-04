«Me ne frego di Conte, io vado al mare»: denunciato per oltraggio al corpo politico

Si è dimostrato collaborativo con gli agenti della Digos che, coordinati dal vicequestore Carmine Massarelli, ieri mattina lo hanno convocato in Questura. Ma questo non ha salvato dalla denuncia penale per il reato di oltraggio al corpo politico e nemmeno dalla sanzione per essere uscito da casa senza giustificato motivo.



Nei guai è finito un barista 34enne, leccese ma da poco residente a Gagliano del Capo - A.P. le sue iniziali - il cui video postato sui social sta facendo in queste ore il giro delle bacheche. Nel video il giovane, che è in auto, afferma di non avere alcuna intenzione di rispettare il divieto di spostamento: "Il tempo è bello e io me ne vado al mare". E poi parte con una serie di offese, anche volgari, nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Una "bravata" che gli è costata una denuncia penale. Ultimo aggiornamento: 17:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA