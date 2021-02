Eseguì un elettrocardiogramma mentre era al telefono: medico denunciato

Un cardiologo in servizio all'ospedale di San Cesario avrebbe effettuato un elettrocardiogramma mentre era al telefono e senza disporre accertamenti per il paziente poco dopo ebbe un arresto cardiaco e morì.

Dopo la morte dell’uomo, i familiari lo hanno denunciato. La vittima era un leccese di 57 anni, Davide Greco, e soffriva di diabete. Il suo corpo, su disposizione del pubblico ministero Paola Guglielmi, è stato trasferito presso l’obitorio dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in attesa che venga eseguita l’autopsia.

Da giorni l’uomo accusava diversi sintomi: il 27 gennaio aveva effettuato la visita nel reparto di cardiologia dell’ospedale di San Cesario. Il medico, stando a quanto riportato in denuncia, avrebbe eseguito l’elettrocardiogramma costantemente impegnato in una telefonata avrebbe consentito che il paziente rientrasse a casa senza disporre alcun approfondimento strumentale”. Due giorni dopo il paziente è morto. Il decesso dell’uomo ha fatto cadere nel dolore i suoi familiari. E hanno messo in dubbio le modalità della visita del cardiologo.

Consultato uno specialista il referto dell’elettrocardiogramma avrebbe dato la stura a una serie di dubbi. Si fa riferimento ad una tachicardia, ad uno stato di ipotensione, alla qualità scadente della registrazione e più in generale il consulente di parte ritiene “l’interpretazione dell’esame non corretta”. E secondo la ricostruzione di parte l’iniziale insufficienza cardiaca del ventricolo sinistro poteva essere la manifestazione di un infarto silente in particolare su un soggetto diabetico”. Sulla base di tutte queste valutazioni i familiari si pongono il quesito se il cardiologo abbia correttamente interpretato il quadro clinico dell’uomo e se si poteva scongiurare il triste epilogo.

