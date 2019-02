Demetrio, vendesi attività Il paradiso del modellismo tra giornali e giochi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fermarsi davanti alla vetrina della storica edicola Demetrio ricca di ogni ben di Dio per gli amanti del modellismo e leggere vendesi attività è quasi un colpo al cuore. E di certo non solo perché da qui a breve verrà meno quel punto di riferimento per chi in quel locale di viale Japigia può trovare - oltre a libri e giornali - tutto quello che serve a soddisfare le proprie passioni modellistiche, ma perché dovrà fare a meno della professionalità, della gentilezza e della disponibilità di Emilio Demetrio, da 45 anni al timone dell'attività ereditata dal padre Lucio nel lontano 1974 e gestita insieme alla moglie Maria.Anno dopo anno quell'attività - situata dapprima in viale Marconi, poi in viale Otranto e adesso in viale Japigia - si è trasformata in una sorta di paradiso per gli amanti del modellismo (statico e dinamico, categorie per intenditori) per gli appassionati di modellismo ferroviario e per tutti gli hobbisti a caccia di novità. E adesso, 45 anni dopo, la decisione di mettere in vendita la licenza passando la mano, ma soprattutto di riappropriarsi della propria vita, spesso sacrificata per essere sempre presente nell'amata attività ereditata dal padre Lucio che nel 1950 decise di dare inizio ad una storia arrivata sino ad oggi. «È stata una decisione sofferta, presa insieme a mia moglie Maria, con la quale ho condiviso e condivido tutto ancora oggi», dice Emilio Demetrio con la voce che non nasconde l'emozione. E insieme alla moglie Maria, figura cruciale per la crescita dei due figli oggi affermati professionisti, lui racconta di questi lunghissimi anni di attività, del rapporto con i clienti, delle amicizie nate, delle confidenze raccolte e portate nel cuore. Perché Emilio on è stato e non è soltanto il titolare, ma soprattutto un amico con il quale ci si può fermare a parlare di modellismo ma anche della quotidianità di una città come Lecce. «Avrò più tempo da dedicare agli affetti più cari, mia moglie e i miei figli. Una decisione presa con serenità, orgogliosi di quello che nel nostro piccolo siamo riusciti a dare».