Delusione Congedo: «Non me l'aspettavo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La piazza di Salvemini doveva essere il campanello d'allarme. E la divisione del centrodestra l'altro. Insomma di messaggi - più o meno subliminali - alla colazione di Saverio Congedo ne sono arrivati eccome. Ma più di qualcuno non li ha voluti ascoltare.Carlo Salvemini vince al primo turno, e al comitato di viale Japigia la sensazione di sconfitta arriva già pochi minuti dopo l'inizio dello scrutinio. Alle 14.55 la distanza tra il candidato sindaco del centrodestra e Carlo Salvemini è già netta. I voti che separano i due aspiranti sindaci sono oltre 200. «Ancora troppo presto», commenta qualcuno. «Ma il trend è questo», dicono i più pessimisti. Già. Il trend premia il candidato alla guida della coalizione civica, moderata e progressista. Quasi dirimpettaio di casa: il comitato di Salvemini dista da quello di Congedo poche centinaia di metri. Ma l'atmosfera è differente. Saverio Congedo arriva al comitato solo in tarda serata, durante il pomeriggio si alternano elettori, amici e supporters. Anche la moglie, Maria Perrone fa capolino nel primissimo pomeriggio; sorride, stringe mani, si informa sull'andamento dei risultati, poi va via.Fa la spola dal suo comitato di Sentire Civico a quello di Congedo anche Gaetano Messuti, leader del Movimento civico, che invita tutti ad andare cauti. Non vuole arrendersi ai numeri: «Aspettiamo almeno il 50% degli scrutini, il voto deve essere consolidato», dice. Ma i numeri giocano a sfavore di Congedo e lo si legge in faccia a quanti sono in attesa fuori dal comitato elettorale dove vengono proiettati i dati minuto per minuto. L'atmosfera è pesante e l'ansia e la preoccupazione si tagliano nell'aria con un coltello.Congedo non parla, rinvia tutti i commenti alla mattinata di oggi quando sarà convocata una conferenza stampa per l'esame del risultato delle urne che ha eletto Salvemini al primo turno riconfermandolo sindaco della città di Lecce dopo 18 mesi di governo terminato in anticipo con la firma dei 17 consiglieri di opposizione che hanno mandato a casa il primo cittadino. Effetto dell'anatra zoppa con la quale Salvemini ha cercato di governare per circa un anno. Contestuali alla firma dei 17 consiglieri anche le dimissioni del primo cittadino. Poi il commissariamento del Comune e l'avvio della campagna elettorale che ha portato al risultato di ieri. «Era un'eventualità che avevamo preso in considerazione - ha detto a caldo Salvemini - ma è stata una vera e propria sorpresa».«Un risultato inaspettato», pare abbia detto ai suoi Saverio Congedo arrivato nel comitato di viale Japigia. Non si è concesso ai giornalisti il candidato del centrodestra identificato con il metodo delle primarie, quello che secondo la coalizione del centrodestra avrebbe portato all'unità.A sfidarsi, lo scorso mese di maggio, Congedo, Gaetano Messuti con il suo movimento sentire Civico e Mario Spagnolo, candidato della Lega di Matteo Salvini. E proprio il risultato della Lega in città - primo partito alle elezioni Europee con il 26,85% - lascia spazio alle riflessioni. Se è vero che le amministrative sono ben altra cosa rispetto alle competizioni europee è pur vero che riesce difficile immaginare leccesi che hanno scelto così massicciamente la politica del leader della Lega per poi votare nella scelta del sindaco il centrosinistra di Carlo Salvemini. Una contraddizione in termini soprattutto ideologici che lascia spazio a diverse interpretazioni.Tuttavia la nottata avrà sciolto dubbi e perplessità e chissà che nella conferenza di oggi, convocata dal candidato del centrodestra Congedo, non arrivi qualche risposta alle tante domande che gli stessi elettori si sono posti nella giornata di ieri.