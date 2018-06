Delli Noci: «Lotta contro il tempo per adeguare lo stadio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da settimane oramai, lavoriamo di concerto con l'Unione Sportiva Lecce per risolvere gli innumerevoli problemi, che tutti conosciamo, dell'impianto sportivo di via del Mare, un impianto abbandonato e trascurato per anni. La prossima settimana sarà pronto il collaudo statico temporaneo della tribuna est che consentirà di aumentare la capienza di spettatori per i prossimi due anni. Questo è possibile grazie agli investimenti messi in campo da questa Amministrazione. Quel settore ha però bisogno di interventi di gran lunga più importanti per i quali siamo già al lavoro da tempo e per i quali abbiamo avuto molti incontri con la società e con René De Picciotto. Rispetto all'impianto di illuminazione, abbiamo già realizzato uno studio tecnico e abbiamo analizzato con la società possibili soluzioni per adeguare l'impianto di illuminazione alle stringenti richieste della Lega Nazionale di serie B, che sono giunte negli ultimi giorni. Per questa ragione, abbiamo tenuto degli incontri la scorsa settimana e ne terremo nella prossima con l'obiettivo di trovare soluzioni adeguate al fine di sostituire gran parte dell'impianto di illuminazione. Il problema non è solo economico ma tecnico statico perché riguarda torri faro che hanno oltre 25 anni. Siamo fiduciosi nonostante i tempi ristretti. Offriremo il massimo supporto all' U.S. Lecce nella risoluzione di questo problema.