Non ce l'ha fatta il bellissimo esemplare di delfino finito ieri sulla sabbia a Spiaggia Bella, la frazione della marina di Lecce, Torre Rinalda.

Dopo le segnalazioni dei residenti, gli uomini della Guardia Costiera erano intervenuti già a partire dal pomeriggio per tentare di aiutarlo a riprendere il largo. Ma in serata il cetaceo si è definitivamente spiaggiato. In mattinata il recupero della carcassa.