Tornano i delfini nel mare di Salento: spettacolare avvistamento

Delfini avvistati al largo di Tricase Porto. Sarà forse per questo caldo anomalo autunnale, un gruppo di delfini si è aggregato ad una barca di pescatori del posto approfittando del mare calmo. L'avvistamento è avvenuto oggi nel primo pomeriggio a poche centinaia di metri dalla costa. Secondo i pescatori la famiglia di delfini sembrava in ottima salute, visto l'energia dei salti del piccolo branco. In quest'area non è la prima volta che nel mese di ottobre si vedono i delfini.