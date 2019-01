Il ritorno di De Cristofaro: "Primarie e pronti con un candidato sindaco"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mario De Cristofaro torna in campo con il suo movimento nella corsa a sindaco: "Siamo per le primarie del centrodestra e non escludiamo di presentare un nostro candidato". L'ex presidente del Consiglio regionale e storico esponente della Destra a Lecce e nel Salento lancia la sfida dopo che Salento Libero Regione (di cui è coordinatore Veronica Merico) e Movimento Social Popolare sono stati invitati a partecipare al tavolo della coalizione. "Auspichiamo congiuntamente, vista la situazione di stallo che si è venuta a creare nel raggruppamento, il ricorso alle primarie. Tale strumento rappresenterebbe, secondo la nostra visione politica, l’unico mezzo di partecipazione vera per far emergere dalla volontà popolare il nuovo candidato sindaco della città".Una sorpresa il ritorno di De Cristofaro da tempo lontano dalla politica militante dopo essere stato uno dei personaggi centrali dei decenni scorsi quando partiti e appartenenze la facevano da padrone: provenienza Msi e poi Alleanza Nazionale prima dello strappo con Adriana Poli Bortone, De Cristofaro si era poi avvicinato a Saverio Congedo e Alfredo Mantovano su sponde opposte, appunto, a quelle della senatrice. Nel 2007 De Cristofaro aveva partecipato alla corsa a sindaco con una sua lista senza grande successo.Ora De Cristofaro torna nell'agone nel momento peggiore per un centrodestra ancora senza unità e, soprattutto, diviso al suo interno come non capitava da anni: "E’ nostra ferma convinzione che ogni aspirante candidato sindaco alle primarie debba presentare un programma che possa migliorare e far crescere la città, ciò al fine di non ridurre il tutto a una mera competizione per la poltrona di primo cittadino a Palazzo Carafa per cui non escludiamo di presentare un nostro candidato". Un'altra sfida è cominciata.