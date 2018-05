Darsena, i lavori proseguono: attesa per lo svuotamento del bacino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Proseguono i lavori a San Cataldo per la ristrutturazione della Darsena. I cantieri delle opere a terra vanno avanti, mentre nei prossimi giorni si dovrebbe sbloccare anche la possibilità di svuotare il bacino per il dragaggio previsto. «Stiamo ridefinendo il progetto che a giorni presenteremo ad Arpa», ha spiegato il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Delli Noci.Il tema della Darsena di San Cataldo è stato affrontato ieri mattina dalla commissione Lavori Pubblici presieduta da Angela Maria Spagnolo a cui hanno preso parte anche Giovanni Puce, direttore dei lavori e Silvio Cillo, responsabile del procedimento. In commissione i tecnici hanno spiegato che lo svuotamento del bacino o per il dragaggio previsto nel progetto esecutivo «non si può fare - spiega Spagnolo - ma servirà un documento integrativo di assoggettabilità alla Via (valutazione di impatto ambientale) redatto dai tecnici dell’impresa che lo stanno già predisponendo per trasmetterlo a Bari, all’Arpa, ad integrazione del progetto definitivo anche perché è molto difficile ricostruire le banchine senza lo svuotamento». A questo si aggiunge che anche l’acqua non potrà essere rimessa in mare direttamente «ma dovrà essere filtrata».Intanto come detto i lavori proseguono sulle opere a terra: recinzione, opere e rete degli impianti; edificio di servizio; ponte carrabile e ponte pedonale di scavalco del canale e opere di salvaguardia ambientale sul lungomare Marinai d’Italia.