Danza, acrobazia, ginnastica: domenica le selezioni per lo show in 3D

Domenica 18 novembre alle ore 10 si terrà una esclusiva audizione per ballerine/i, acrobati, ginnaste/i e breakers per essere inseriti in due nuovi progetti di video mapping dance 3D:il primo da eseguire presso la trasmissione Telethon su Rai 1 in dicembre 2018,il secondo da portare all'interno della manifestazione ADSW 2019 che si svolgerà ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi in gennaio 2019.L'audizione si svolgerà presso il laboratorio di sperimentazione arti performative e multimediali"X-LAB" sito sulla Via Strada Provinciale 316 n°56, Cavallino (LE)."XCube3d" finalista all'edizione 2017 di Italia's Got Talent 2017 e finalista all'edizione 2017 del Das SuperTalent in Germania, realizza show multimediali unici dove le arti performative interagiscono e si fondono con il video mapping 3D.Per la partecipazione all'audizione è necessario inviare una mail, allegando curriculum e foto all'indirizzo : xcube3d@gmail.com.I candidati dovranno presentarsi alle ore 09:30 presso la location su indicata, in tenuta sportiva/danza muniti di documento d'identità.