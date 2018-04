CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo potuto visionare da vicino l’intero monumento e abbiamo trovato una situazione più grave di quello che pensavamo». Si parte con il restyling della statua di Sant’Oronzo. Uno dei simboli più importanti del capoluogo salentino, infatti, è pronto a rifarsi il look con interventi di restauro dalla testa ai piedi della colonna. A prendersi l’onere di riportare alla sua antica luce uno dei pezzi pregiati del patrimonio artistico cittadino, è l’impresa “Colaci Emilio impianti e restauri” di Alessano che da un paio di settimane ha avviato le operazioni di cantierizzazione.La statua è già stata ingabbiata e non rivedrà la luce prima del prossimo inverno. Il cantiere dovrebbe durare circa otto mesi e si concluderà prima delle festività natalizie. «Tra qualche giorno finiremo le fasi di montaggio dell’impalcatura che è autoportante e si manterrà da sola con un sistema di zavorramento a terra. Una scelta fatta per preservare l’eleganza della piazza - spiega Emilio Colaci, responsabile dell’impresa di restauro - Sarà una corsa contro il tempo visto che un mese, nel cronoprogramma che è stato messo a punto nei giornis corsi, è stato usato per il montaggio completo dell’impalcatura. Faremo di tutto per terminare gli interventi nei tempi previsti». E, fatti un po’ di conti, vuol dire che l’obiettivo è quello di “consegnare” il Santo Patrono restaurato entro il prossimo Natale.I lavori sono a costo zero per Palazzo Carafa perché finanziati grazie ad alcuni sponsor nazionali e locali che compariranno sui banner allestiti lungo la gabbia bianca che ricoprirà la base del monumento. Ai lati della colonna sarà installata la foto del Santo Patrono ripresa dai quattro lati con sfondo azzurro.Certo è che i turisti dovranno rinunciare ai selfie-ricordo e accontentarsi di ammirare il monumento solo dalle guide o dalle cartoline della città. Un piccolo prezzo da pagare per poter restituire a Lecce il simbolo dedicato al Santo Patrono.Le operazioni di restauro saranno più difficili del previsto proprio a causa delle condizioni in cui si trovano colonna e statua.