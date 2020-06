Urta le travi di un ponte sulla Ancona-Roma e non si ferma: danni per un milione, camionista nei guai

È stato individuato il responsabile del grave danno al sottopasso della Ss 76 Valle d'Esino, all'altezza dello svincolo Jesi est, che ha spezzato in due la viabilità della superstrada in direzione Roma-Ancona.

Si tratta di un camionista di 42 anni di Galatina (Lecce), che nella serata di venerdì 19 giugno stava trasportando da Perugia a Lecce un escavatore su un mezzo pesante. Nel passare sotto il ponte in via Fontedamo, il veicolo ha urtato e danneggiato sette delle 13 travi in cemento della struttura, compromettendone la stabilità, ma il conducente non si è fermato. A inchiodarlo le indagini della Polizia stradale di Jesi e le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona.

Il camionista è stato raggiunto e controllato ieri sera a Galatina dagli agenti della locale questura; potrebbe rispondere di un danno che si aggirerebbe sul milione di euro e su di lui sono in corso ulteriori accertamenti per la valutare il pericolo creato per la sicurezza degli automobilisti dal mancato avvertimento.

Gravi, ad oggi, le ripercussioni sulla viabilità della vallata, con lunghe code e traffico deviato lungo 12 km di rete viaria provinciale tra Jesi e Monsano.

Ci vorrà un anno per ricostruire il ponte

Intanto, dopo l'incontro di questa mattina con i tecnici dell'Anas, il Comune di Jesi fa sapere che prenderanno il via questo pomeriggio i lavori di realizzazione di una nuova rampa di accesso alla superstrada, all'altezza dello svincolo Jesi Est. La rampa dovrebbe essere completata nel giro di due settimane e sarà posizionata all'ingresso di Via Zanibelli.

