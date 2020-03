Bloccato a Dakar da due mesi: finalmente libero il marinaio 19enne di Leverano. «Sta rientrando in Italia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Dakar ha preso un volo per Istanbul e da qui a Monaco di Baviera, per rientrare poi in Italia. E' libero, dopo mesi, Matteo Muci , 19 anni, marinaio di Leverano trattenuto dalle autorità locali del Senegal su una nave della Grimaldi Lines, nave sottoposta a sequestro. La Procura di Dakar ha riconsegnato il passaporto al 19enne, alla sua prima esperienza di imbarco, e ora il giovane è in volo, diretto in Italia, dove arriverà alle 18.30 del pomeriggio.Senza passaporto, costretti sulla nave loro malgrado e nonostante siano stati proprio loro, i marinai, a trovare e consegnare alle autorità la droga nascosta a bordo della nave sulla quale lavorano. E' questa la kafkiana vicenda che ha visto protagonista Muci e altri quattro italiani, bloccati da più di due mesi a Dakar , a bordo della “Grande Nigeria”. Il cargo è sotto sequestro dallo scorso giugno, quando i doganieri scoprirono che trasportava verso l'Europa circa otto quintali di cocaina. Trascorsi diversi mesi da quel sequestro, il rivenimento di un'altra partita di stupefacente, la consegna e la decisione delle autorità senegalesi di ritirare i passaporti anche al nuovo equipaggio, impedendogli di lasciare la nave e sorvegliandolo giorno e notte con telecamere e guardie di un'agenzia privata di security, la Bsi.«Siamo in questa situazione dal 25 gennaio scorso - si era sfogato Matteo, allievo ufficiale di coperta, raggiunto per telefono dsa Quotidiano - e nessuno interviene per aiutarci. Siamo stati noi a rinvenire gli stupefacenti e consegnarli alle autorità, siamo tutti nuovi e siamo arrivati a Dakar in aereo, quando la nave era già ormeggiata nel porto e già sotto sequestro. Eppure non ci è consentito scendere a terra o tornare a casa, in Italia».Ora il lieto fine e il rientro in Italia, dove Matteo dovrà comunque affrontare tutte le norme, restrittive, varate il 9 marzo per la pandemia da coronavirus. Ma casa è pur sempre casa.