Da Taurisano al prestigioso palco di “Ballando con le stelle”, ieri in prima serata su Rai Uno. Adele Corvaglia e Leonard Ciurlia Picci, cinque e sei anni, hanno incantato il grande pubblico con i loro passi di danza nella trasmissione condotta da Milly Carlucci.

Nonostante la loro giovanissima età, i due ballerini taurisanesi hanno inanellato già una lunga serie di successi, anche a livello nazionale. Recentemente sono stati premiati dall’accademia di Steve La Chance e da lì hanno avuto accesso alle selezioni di “Ballando on the road”, lo spin-off di “Ballando con le stelle”.

Sono stati selezionati tra centinaia di partecipanti e sono quindi passati alla fase televisiva del programma. Ieri la loro esibizione è andata in onda alle 14, ma la conduttrice ha voluto i due giovanissimi danzatori in diretta anche durante la trasmissione serale, durante la quale tutti, tra ballerini professionisti, giuria e pubblico, sono rimasti colpiti dalla loro bravura. Un talento che ha impressionato anche Mara Venier, che poco fa ha riproposto la loro esibizione durante la puntata di “Domenica In”. E chissà che domenica prossima per Adele e Leonard non possano aprirsi anche le porte della storica trasmissione domenicale. Intanto la loro esibizione è diventata virale sui social.

Grande la soddisfazione per le maestre Leana Foresti (madre di Leonard) e Maria Consiglia Di Seclì, titolari della scuola di danza “Dancer’s Club” di Taurisano, dove i due talentuosi bambini stanno crescendo e si stanno formando.