Scherma, a Lecce il campionato italiano cadetti e giovani: si comincia oggi

Per la prima volta nella storia della Federazione Italiana Scherma che quest'anno celebra i suoi 110 anni di vita Lecce ospita una competizione nazionale di scherma, nello specifico i Campionati Italiani Cadetti e Giovani, in programma al Palaventura e a LecceFiere, da oggi a domenica.Un prestigioso appuntamento che inserisce il Salento in un circuito inedito: sono attesi nel capoluogo i primi 42 giovani atleti di ogni arma (fioretto, spada e sciabola), per ciascuna delle due categorie (cadetti e giovani), provenienti da tutta Italia. Un totale di 504 schermidori.I campionati nazionali cadetti e giovani organizzati dalla Fis sono la seconda manifestazione di scherma più importante a livello nazionale, dopo gli Assoluti. L'approdo a Lecce è stato reso possibile dall'ottimo lavoro svolto sul territorio dal Club Scherma Lecce, che supporta la Federazione dal punto di vista organizzativo durante la tre giorni, con la collaborazione logistica del Comune, che ha messo a disposizione le strutture.Il programma prevede quattro gare al giorno. Si inizia al Palafiere, dove sono state allestite 15 pedane e l'avvio dei gironi eliminatori con gli assalti a 5 stoccate. A conclusione di questa fase, in base alla classifica, si procede alle eliminazioni dirette con assalti a 15 stoccate e quindi si tira per i 32, poi per i 16, infine per gli 8 fino alle semifinali. I due che arriveranno in finale si contenderanno il titolo sull'unica pedana allestita al Palaventura. Gli orari previsti delle 4 finali sono, ogni giorno, alle 13, alle 14.30, alle 16 e alle 17.30.L'ingresso a tutte le gare è libero.