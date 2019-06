Da Monza al Salento in sella alla bici, l'impresa di Giuseppe: il suo ritorno alle origini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Monda al Salento in sella alla sua bici, per raggiungere la sua città natale: Galatina.Autore dell'impresa (1100 chilometri in una settimana) è Giuseppe Lazari, 55 anni.L'impavido ciclista è infatti originario della città di san Pietro e Paolo ma da 30 anni vive e lavora a Monza come Oss all’ospedale San Gerardo.Il suo mezzo è una bici equipaggiata per il cicloturismo da 12 chili, che gli ha permesso di fare la traversata della penisola dotato del necessario.Dopo aver percorso 1100 km in bicicletta Giuseppe Lazari è arrivato nel primo pomeriggio a Galatina ed è stato accolto da Loredana Tundo, assessore ai lavori pubblici, da Nico Mauro, assessore al turismo.