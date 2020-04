Da Leo Shoes ai Magistrati: tante le iniziative solidali in tutto il Salento

Ultimo aggiornamento: 21:19

Si moltiplicano le iniziative solidali per le persone in difficoltà conomica a causa dell'emergenza coronavirus. A Casarano , il patron di Leo Shoes, Antonio Filograna Sergio, ha stanziato 50mila euro all'iniziativa del carrello solidale attivata dal Comune. La stessa azienda aveva anche stanziato la somma di 100mila euro per l'ospedale di Casarano. «Siamo tutti impegnati in uno sforzo corale per superare questa emergenza - ha detto Filograna - ed è giusto che ognuno faccia la sua parte nella speranza di tornare a vivere le nostre vite il prima possibile». Lecce , l'ANM (Associazione Nazionale Magistrati) ha donato 500 tute protettive alla Asl (che sono state destinate al Vito Fazzi e al Santa Caterina Novella di Galatina).Il Work Group Vergallo di Corigliano d’Otranto , ha deciso di effettuare gratuitamente la sanificazione e la igienizzazione delle autovetture d forze dell'ordine e Protezione civile. «L’idea è quella di rimanere uniti in questa prova devastante per poterne uscire più forti di prima». Soleto la Alessandro Franchini Pasticceria che ha donato colombe pasquali agli operatori della Polizia Locale, Carabinieri, Protezione civile e Ospedale di Galatina come ringraziamento per il lavoro svolto.