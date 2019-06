Da Ennio Bonea ad Angelica Pirtoli, passando per John Lennon: a battesimo otto nuove strade

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La città cresce e nuove strade hanno bisogno di essere intitolate, di un nome. Così il settore Toponomastica del Comune ha proposto e il commissario straordinario ha approvato l'intitolazione di otto nuove vie di Lecce.Una di esse avrà il nome di Angelica Pirtoli, la piccola di appena due anni uccisa barbaramente insieme alla madre dalla Sacra corona unita nel 1991. La strada a lei intitolata costeggia l'orfanotrofio delle Suore discepole del Sacro cuore e interseca via Filippo Maria Pugliese.Un affaccio sul mondo la scelta di intitolare un'altra via a Josè Figueres, presidente della Repubblica del Costa Rica, mentre al grecista di Galatina, Ottorino Specchia, sarà intitolata la strada compresa fra via Luca e via Pistoia.Avranno una via col loro nome anche il pittore Lino Paolo Suppressa (una traversa di via Petraglione), il docente universitario e parlamentare tarantino Ennio Bonea, fra le prime firme del Nuovo Quotidiano di Puglia che oggi, 6 giugno, compie 40 anni.Ancora. Una strada vicino all'orto botanico porterà il nome del docente universitario Lorenzo Palumbo, mentre fra Surbo e Torre Rinalda risuoneranno le note delle canzoni di John Lennon, al quale verrà intitolata quella strada.L'area mercatale di via Bari diventerà piazzale Chiara Lubich, dal nome dell'attivista cattolica e fondatrice del Movimento dei Focolari, che ha come obiettivo l'unità fra i popoli e la fraternità universale.