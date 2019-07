Da domani Ztl anticipata alle 18 e navette dal Foro Boario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Park and ride con navetta notturna per il centro storico e Ztl anticipata al pomeriggio. Sono prossimi al debutto i due nuovi provvedimenti alla viabilità pensati per decongestionare il traffico veicolare all'interno del cuore della città durante le prossime settimane estive.Come annunciato nei giorni scorsi, Palazzo Carafa ha messo in piedi un piano speciale per disincentivare l'utilizzo dell'auto privata prevedendo un servizio aggiuntivo di trasporto pubblico e cercando di limitare l'accesso nelle aree a traffico limitato.Da domani e per tutto agosto, quindi, sarà più semplice arrivare in centro dal Foro Boario con il Park and ride, il servizio di sosta dai parcheggi di interscambio collegato con i trasporti urbani. La formula consente di lasciare l'auto per tutto il tempo necessario pagando un ticket unico che allo stesso tempo permette di utilizzare il mezzo pubblico di collegamento.Gli automobilisti che vorranno usufruire dell'offerta, dunque, potranno parcheggiare la propria vettura al City Terminal e pagare il biglietto di 2 euro, che consentirà di lasciare il veicolo in sosta senza limiti di orario e di arrivare nel cuore della città a bordo degli autobus Sgm.«Il Park and ride è già attivo e il ticket può essere utilizzato sulla linea 29 dal Foro Boario in direzione Stazione - spiega l'assessore alla Mobilità urbana sostenibile Marco De Matteis - e a oggi il tempo di percorrenza della linea risulta essere 20 minuti al mattino e 40 minuti al pomeriggio. Nel mese di agosto questa percorrenza la trasformiamo in 30 minuti. In più dalle 18 si aggiungerà il servizio navetta che avrà due fermate, una in via XXV luglio e una via Cavallotti, in modo da servire sia l'utenza del centro storico che della zona Mazzini per agevolare lo shopping e non solo».Sempre da domani, infatti, sarà attivata una navetta che dalle 18 e fino all'1 di notte partirà dal parcheggio del Foro Boario e proseguirà su viale De Pietro, via XXV Luglio, via Costa, via Garibaldi, viale De Pietro e ritorno al Foro Boario, con frequenza 15 minuti. Ed è questa la vera novità del servizio.Come detto, per usufruire del servizio Park and Ride è necessario acquistare i biglietti presso i parcometri del City Terminal: la formula prevede un doppio scontrino, uno da lasciare all'interno del veicolo e l'altro da esibire sugli autobus. Chi vorrà fruire della tariffazione tradizionale, con 60 centesimi orari, potrà comunque farlo.Occhio alle multe, invece, per chi deciderà di arrivare in centro alla guida della propria vettura. Nel mese di agosto, infatti, la Zona a Traffico limitato scatterà alle 18 e non più alle 21, mentre nei festivi resterà come al solito h24. L'anticipazione della chiusura alle auto del centro storico - una misura adottata in occasione delle ultime festività natalizie, con la Ztl attiva dalle 13 - consentirà «per tutto il mese di agosto a turisti e cittadini di godere delle straordinarie bellezze della nostra città, immersi nella splendida cornice barocca senza divincolarsi tra le automobili nei vicoli».L'ufficio Traffico è al lavoro per preparare l'ordinanza che dovrebbe essere pubblicata già oggi mentre nelle prossime ore la Sgm, la società che si occupa della sosta e del trasporto pubblico in città, si occuperà di modificare la segnaletica nei pressi dei varchi e di aggiornare le macchinette del Foro Boario, in cui sarà possibile acquistare i ticket fino a mezzanotte.«Rinnovo l'invito a utilizzare il servizio Park and ride - aggiunge l'assessore De Matteis - che, al prezzo di poco più di un'ora di parcheggio in centro, consente di liberarsi dallo stress del traffico e della ricerca di uno stallo libero, contribuendo a migliorare la qualità dell'aria e della vita di residenti e visitatori».