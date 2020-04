Ragazzine bersagliate su gruppi che incitano allo stupro: la Procura indaga su un minorenne salentino

Ultimo aggiornamento: 16:00

Porta dritto alla provincia di Lecce la scia di disagio e preoccupazione lasciata in rete dalle chat di cybershaming diventate l'ultima trovata per bullizzare i coetanei. Meglio se donne e utilizzando il binomio sesso e violenza. Una rete in cui sono incappate in tantissime: sono infatti decine le ragazze, anche minorenni, che nei giorni scorsi si sono rivolte alla Questura di Lecce per denunciare la presenza delle loro foto su un gruppo Telegram nato per insultare le donne, condividendo i loro scatti presi dai social, fantasticando in modo volgare sul loro corpo, immaginando persino stupri o spedizioni punitive.L'immaginario è violentissimo e a tratti infantile. Le vittime vengono letteralmente bersagliate da offese e minacce, che ovviamente finiscono per allarmarle, tanto più che le loro foto sono reali.Benché il fondatore dell'insano gruppo abbia a quanto pare origini romane, il gancio con il Salento sarebbe un minorenne della provincia di Lecce, su cui la Procura dei minorenni ha appena aperto un fascicolo.Ad arrivare al ragazzino sono state le stesse vittime, aiutate da un'amica comune: gli screenshot delle chat con gli insulti scritti dal 17enne e l’ammissione di colpa sono ora al vaglio degli inquirenti.Ma il gruppo telegram aperto da “Ciukino”, tratto da una demenziale retorica sessista del "ciukinismo", ridurre le donne a ciuche, per l'appunto.Sulla vicenda intanto è già nata la reazione dei ragazzi di azione studentesca che oltre a denunciare le centinaia di segnalazioni di gruppi, canali, bot di Telegram in cui vengono pubblicate foto di minorenni (anche di 12/13 anni) senza il loro consenso, reperite dai propri profili Instagram, anche privati, si propongono di sostenere le vittime.«Addirittura, nei gruppi viene specificato il nome dell’utente in foto.Ognuna di queste foto è commentata con offese squallide, degne di menti perverse, in cui si istiga alla violenza ed all’omicidio, giochi e classifiche per individuare “la più stuprabile”», spiegano.«I committenti - spiegano i ragazzi - sono pedofili che si nutrono della noi e della depravazione di ragazzini per arricchire i loro archivi ed esporre queste ragazze al pubblico ludibrio. Fermare quest’attività è molto difficile poiché, appena si riesce a segnalare e quindi fare chiudere un canale ne spunta subito un altro a cui si iscrivono migliaia di utenti.Frasi come “ti penetro a coltellate”, “ti punto una pistola in faccia”, "ti prendo a sberle fino a decapitarti" sono la norma. Far finta di niente e girarsi dall’altra parte è criminale».