Bimba di cinque anni morsa dal proprio cane mentre dormiva: operata d'urgenza, è grave

Grande paura a Cutrofiano per una bambina di 5 anni morsa in testa dal cane di famiglia mentre dormiva in casa. La piccola, ricoverata e operata d’urgenza al “Cardinal Panico” di Tricase, è stata poi trasferita in ospedale a Lecce per tenere sotto controllo clinico le ferite rimediate.

Sono ore di grande apprensione nel paese situato nell’area centro-meridionale del Salento, travolto dalla notizia dell’aggressione improvvisa da parte dell’animale domestico alla sua padroncina. Tanti anche i fedeli che si sono radunati in chiesa, durante la messa di oggi pomeriggio, per pregare insieme al parroco don Emanuele Vincenti per un positivo epilogo della vicenda.

Cosa è successo

Secondo una prima parziale ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio delle forze di polizia allertate dai sanitari del presidio ospedaliero di Tricase, la bambina dormiva in casa, mentre un familiare avrebbe aperto la porta accidentalmente e il cane di famiglia, un pitbull, si sarebbe avvicinato alla bambina.

Pochi attimi e con un movimento improvviso l’animale si è avventato sulla piccola, azzannandola alla testa e al polpaccio, causandole gravi ferite. Le urla della vittima, e dei genitori prontamente accorsi in aiuto della figlia, hanno fatto si che il cane lasciasse la presa, allontanandosi. La bambina, è stata quindi caricata in auto e portata d’urgenza in ospedale a Tricase. Dopo l’accesso in pronto soccorso, la piccola è stata sottoposta ad un intervento chirurgico in testa per delle ferite lacero contuse importanti. I medici si sono poi concentrati sulle altre lesioni in viso, all’altezza dell’occhio e sugli arti inferiori. Stabilizzato il quadro clinico, la piccola di 5 anni, ancora intubata ma fuori pericolo, è stata quindi trasferita al “Dea-Fazzi” di Lecce nel reparto di rianimazione, dove sono attivi due posti di terapia intensiva pediatrica.