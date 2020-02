Custodia giudiziaria di auto e moto, inchiesta della Procura sull'appalto da 400mila euro

Ultimo aggiornamento: 08:33

C’è un inchiesta penale sulla gara di appalto da 400mila euro servita ad assegnare, per tre anni, il servizio di recupero, custodia ed acquisto dei mezzi sottoposti ai provvedimenti di fermo, sequestro o confisca per violazione del Codice della strada. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e violazione della norma del Codice degli appalti per dichiarazioni mendaci, sono le tre ipotesi di reato contestate nel fascicolo assegnato al pubblico ministero della Procura di Lecce , Roberta Licci, con l’iscrizione sul registro degli indagati di una persona.L’inchiesta è stata aperta per stabilire se l’aggiudicazione della gara ad un raggruppamento temporaneo di imprese (rti) sia avvenuta sulla scorta di requisiti tecnici diversi da quelli posseduti in realtà dallo stesso raggruppamento. Ad esempio, il numero dei carriattrezzi specializzati nel recupero dei mezzi, come pure la disponibilità di un’area dedicata esclusivamente alla custodia, regolata dalle norme per la tutela dell’ambiente. Questioni poste all’attenzione del Tar in prima battuta. Ed ora anche all'attenzione della Procura, con l’esposto depositato dall’avvocato Giancarlo Sparascio per conto del raggruppamento escluso dalla gara indetta dalla Prefettura e dall’Agenzia del Demanio.La ricorrente è stata esclusa dalla gara per aver omesso di dichiarare che, fra i suoi dipendenti, si contavano anche persone condannate in passato e poi, in qualche caso, anche riabilitate. Un punto sul quale la prefettura, in particolare, è sempre molto attenta perché può fare la differenza fra l'inserimento o l'esclusione dalla “White list”, cioè la lista di aziende “pulite”, lontane dal rischio di infiltrazione mafiosa. Una questione controversa, dibattuta di recente anche davanti al giudice del Lavoro, mentre pronunce favorevoli ai criteri adottati dalla commissione di gara sono arrivati sia dal Tar che dall’Anticorruzione.La battaglia giudiziaria prosegue. Lo stesso Tar è stato chiamato ad esprimersi sull’assegnazione al raggruppamento vincente: il ricorso è stato respinto, ma facendo presente l’opportunità di ripetere la gara.Con la nomina della commissione tecnica per il controllo dei requisiti dichiarati dal vincitore, la rti esclusa ha avuto accesso a parte della documentazione la cui analisi ha determinato la decisione di chiedere l’intervento della Procura. Per chiedere se l’aggiudicatrice disponga di tutti i mezzi con le caratteristiche dichiarate, se il deposito sia conforme alle norme urbanistiche e dal piano regolatore del Comune ospita, se questo stesso sia impiegato per altre attività di officina, se sia dotato di impianto per lo smaltimento delle acque ed infine se la recinzione e l’illuminazione siano a norma.A guardare i capi di imputazione, sembra siano questi gli aspetti ritenuti al momento più meritevoli di approfondimento da parte della Procura. Non è tutto: le indagini vogliono chiarire se ci siano materializzati i presupposti per determinare l’esclusione dalla gara della rti vincente. E se è vero che alcuni dei requisiti richiesti siano stati regolarizzati ad appalto ormai assegnato, come l’indicazione di una nuova area per la custodia dei mezzi che - diversamente dalla prima - non avrebbe nessun altro utilizzo. Anche alla luce dei controlli effettuati dalla commissione tecnica.Irregolarità che il Tar non aveva individuato, va ricordato. Otto in tutto le imprese, quattro per ognuna delle due rti, coinvolte in questa battaglia giudiziaria sui fronti penali ed amministrativo per l’aggiudicazione di un servizio effettuato fino a qualche anno fa dalla Sgm. Un servizio ambito dagli addetti ai lavori, anche alla luce dell’aumento verticale delle confische di auto conseguente agli accertamenti per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. I mezzi, peraltro, vengono acquistati dallo Stato e rivenduti poi dalla rti. Con introiti aggiuntivi, dunque, ai 400mila euro stabiliti dalla gara di appalto.