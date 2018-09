Sparatoria per strada durante la lite tra vicini: due morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È di due morti e due feriti il tragico bilancio di una sparatoria avvenuta questa sera a Cursi. Gli spari sono avvenuti durante una lite scoppiata in strada tra vicini, su via Tevere. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e operatori del 118. Si attende anche l'arrivo del sostituto procuratore di turno.Le vittime, secondo le poche notizie sin qui trapelate, sarebbero un uomo e il figlio: Francesco Marti e Andrea Marti, quest'ultimo di 36 anni. Un donna, la cognata di Francesco e zia di Andrea, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce con una grave ferita all'addome. Una quarta ferita, moglie e madre dei due deceduti, è stata trasportato invece all'ospedale di Scorrano.I carabinieri avrebbero già individuato e fermato il responsabile del duplice omicidio e lo avrebbero arrestato.