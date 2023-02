Salento, si cosparge di alcool e minaccia di darsi fuoco: donna salvata dai carabinieri

Si cosparge di alcool e minaccia di darsi fuoco: follia nella notte nel Salento dove una donna è stata salvata dai carabinieri di Maglie intervenuti sul posto. L'episodio si è verificato nella notte a Cursi. Una donna, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, ha minacciato di compiere il gesto estremo cospargendosi il corpo con liquido infiammabile e impugnando una scatola di fiammiferi.

Immediato è scattato l'allarme che ha richiamato sul posto i militari del nucleo radiomobile di Maglie. I carabinieri hanno quindi provato a dialogare con la donna e una volta calmata sono riusciti a bloccarla, sventando il pericolo. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno preso in cura la signora e l'hanno poi condotta in ospedale per ulteriori accertamenti.