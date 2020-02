Ultimo aggiornamento: 18:32

Dramma a Cursi , dove su via Oreste, intorno alle 15, è stato trovato riverso per terra, privo di vita, un aziano di Castrignano de Greci, Luigi Comi, di 83 anni. A causa del decesso probabilmente un malore. Un passante ha avvertito l’ambulanza, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per l'uomo.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Maglie.