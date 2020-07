Il prefetto Cucinotta lascia Lecce dopo due anni e va a Catanzaro

Il prefetto Maria Teresa Cucinotta lascia Lecce dopo due anni e va a Catanzaro: la decisione è di queste ore e sarà presto ufficializzata. La notizia è rimbalzata dal ministero dell'Intero. Nel 2018 la Cucinotta, siciliana di Palermo, aveva preso nel palazzo di via XXV luglio il posto di Claudio Palomba che era stato nominato prefetto a Torino.

Ora, appunto, la nomina della Cucinotta che guiderà la prefettura del capoluogo calabrese in un territorio particolarmente difficile.





Laureata in Giurisprudenza nel 1980 presso l’Università degli Studi di Palermo, la Cucinotta ha lavorato nell’Amministrazione Civile dell’Interno a partire dal 1985 e ha prestato servizio per 3 anni presso la Prefettura di Messina dove si è occupata del Contenzioso Invalidi Civili. Dal 1988 e sino al 2007 ha prestato servizio presso la Prefettura di Palermo prima dell'approdo nel Salento.



Non si conosce ancora il nome del nuovo prefetto di Lecce, ma potrebbe essere questioni di giorni. O addirittura di ore Ultimo aggiornamento: 23:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA