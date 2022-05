Cucciolo di volpe investito: ma è salvo grazie alle guardie ecozoofile

Un cucciolo di volpe salvato dopo essere stato investito e ridotto in fin di vita. È accaduto nelle scorse ore a Casarano, sulla strada che conduce a Melissano.

La storia a lieto fine

Non è raro imbattersi, specie nelle ore notturne, in esemplari di volpe che attraversano velocemente le strade, spesso rimanendo vittime di auto che non riescono ad evitarle. Questa volta, però, la storia ha avuto un lieto fine. Alcuni automobilisti, infatti, si sono accorti che l'animale, finito sul ciglio della strada, era ancora vivo, e hanno chiesto l'aiuto delle Guardie ecozoofile Eital di Taviano, che hanno subito raggiunto il luogo della segnalazione e preso in cura il cucciolo.

La volpe aveva subìto un trauma cranico. È stata trasportata d'urgenza presso lo studio di un veterinario, che l'ha medicata e tenuta sotto osservazione per alcune ore. A pericolo scampato, sono state le stesse guardie ecozoofile a portare l'animale al Centro di recupero della fauna selvatica di Calimera, dove passerà il periodo di convalescenza prima di essere rilasciato in natura.