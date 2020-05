Paura nel centro di Lequile: crolla il solaio di un’abitazione e cinque famiglie vengono evacuate. Il cedimento è avvenuto in via Manzoni al civico 4 e ha riguardato il primo piano dell’immobile che era disabitato. Una tragedia sfiorata: l’anziano viveva al piano terra ed è stato soccorso dalla figlia quandono sono giunti i vigili del fuoco. Nessun ferito, per fortuna.



E' accaduto poco prima delle 9 di questa mattina e i pompieri sono subito giunti sul posto dopo la chiamata di un passante. La zona è stata delimitata con transenne e, in via precauzionale, sono state isolate le linee di gas e luce. Poi, si è resa necessaria anche l'evacuazione delle case vicine: cinque famiglie hanno dovuto abbandonare la propria abitazione e vi potranno fare ritorno solo dopo che saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Il piano dell'immobile interessato dal cedimento del solaio sarà demolito: le grosse crepe hanno compromesso la stabilità della struttura.

